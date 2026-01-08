R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ M a d u r o è s t a t o u n t o r t u r a t o r e . L a s u a v i c e c h e o r a è p r e s i d e n t e d e l V e n e z u e l a è u n a t o r t u r a t r i c e . I l r e g i m e i n q u e l P a e s e n o n è c a m b i a t o . T r u m p h a a g g i r a t o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e g r a z i e a n c h e a l l ’ i p o c r i s i a d e i t a n t i G o v e r n i e a n c h e d i q u e l l o i t a l i a n o . S e g n a l o c h e i l P d u n a n n o f a e r a a M o n t e c i t o r i o a d i n c o n t r a r e i l c a p o d e l l ’ o p p o s i z i o n e v e n e z u e l a n o G o n z a l e s U r r u t i a . I l n o s t r o G o v e r n o , c h e r i c o r d o s e m p r e e s s e r e i l r e s p o n s a b i l e d e l l a p o l i t i c a e s t e r a , è d i v i s o e i l p a r t i t o d i G i o r g i a M e l o n i l e g i t t i m a l ’ a z i o n e d i f o r z a d i T r u m p . I l n o s t r o G o v e r n o d i c e n d o s ì a l l a l e g g e d e l p i ù f o r t e s a n c i s c e l a m o r t e d e l m u l t i l a t e r a l i s m o e a c c e t t a i l m o n d o d i v i s o i n z o n e d i i n f l u e n z a . È o v v i o c h e i o m i a u g u r o n o n c i s i a u n i n t e r v e n t o m i l i t a r e U s a i n G r o e n l a n d i a . M a s o a n c h e c h e n o n c i s o n o t e r r i t o r i i n v e n d i t a . E n e s s u n a s o v r a n i t à p u ò e s s e r e s u b o r d i n a t a a l l a l e g g e d e l p i ù f o r t e . C o s a c h e i n v e c e s t a n n o a c c e t t a n d o i G o v e r n i s o v r a n i s t i e n a z i o n a l i s t i . C o n i l G o v e r n o i t a l i a n o c h e s i è a c c o d a t o a l l a f i n e a l l a ‘ d e b o l e ’ d i c h i a r a z i o n e e u r o p e a " . L o h a a f f e r m a t o i l c a p o g r u p p o d e l P d a l S e n a t o , F r a n c e s c o B o c c i a , i n t e r v e n e n d o q u e s t a m a t t i n a a S k y S t a r t . " P e r T r u m p - h a a g g i u n t o - l a p o l i t i c a e s t e r a è b u s i n e s s . I l G o v e r n o i t a l i a n o e g l i a l t r i G o v e r n i n a z i o n a l i s t i s o n o d ’ a c c o r d o ? I P a e s i e u r o p e i a c c e t t a n o q u e s t a l o g i c a ? D o p o a v e r i n g o i a t o i d a z i o r a i l G o v e r n o i t a l i a n o e g l i a l t r i G o v e r n i e u r o p e i a c c e t t a n o l a l e g g e d e l p i ù f o r t e ? I l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e n o n p u ò a v e r e d o p p i s t a n d a r d . V a l e p e r i l V e n e z u e l a , v a l e p e r l a G r o e n l a n d i a e p e r l ’ U c r a i n a . N o n c i p u ò e s s e r e u n d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e f l e s s i b i l e , p e r c h é c o s ì s i i n d e b o l i s c e a n c h e K i e v ” .