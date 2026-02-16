R o m a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D o p o l ’ a p e r t u r a d e l l a F e s t a V e n e z i a n a s u l C a n a l G r a n d e , l ’ e d i z i o n e d e l C a r n e v a l e d i V e n e z i a d i q u e s t ’ a n n o e n t r a n e l v i v o c o n u n o d e g l i a p p u n t a m e n t i p i ù i d e n t i t a r i : o g g i t o r n a n o , c o m e d a t r a d i z i o n e , l e m a s c h e r e d e i C a r n e v a l i s t o r i c i c o o r d i n a t e d a l l ' U n i o n e n a z i o n a l e d e l l e p r o l o c o d ’ I t a l i a ( U n p l i ) e d a F o n d a z i o n e P r o L o c o I t a l i a . O l t r e 1 1 g r u p p i p r o v e n i e n t i d a 8 r e g i o n i i t a l i a n e a n i m e r a n n o l a c i t t à c o n r i t i , t e a t r a l i t à p o p o l a r e , c o s t u m i a r t i g i a n a l i e s i m b o l i c o m u n i t a r i , t r a s f o r m a n d o V e n e z i a i n u n g r a n d e p a l c o s c e n i c o n a z i o n a l e d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e . P e r l a C a m p a n i a c i s a r à l a P r o L o c o E b o l i c o n l a m a s c h e r a d i d o n A n n i b a l e , p r o t a g o n i s t a d i u n a f a r s a c a r n e v a l e s c a d i o r i g i n e s e t t e c e n t e s c a c h e i n t r e c c i a c a n t o , m u s i c a e r e c i t a z i o n e p o p o l a r e i n u n r i t o c o l l e t t i v o c u l m i n a n t e n e l l a t a r a n t e l l a f i n a l e . C o n l a P r o L o c o O l e v a n o s u l T u s c i a n o a r r i v e r à i l C a r n e v a l e d e i P o v e r i – “ L a C a n t a t a d e i d o d i c i m e s i a d o r s o d ’ a s i n o ” , r a p p r e s e n t a z i o n e a n t r o p o l o g i c a c h e m e t t e i n s c e n a i l c i c l o d e l l ’ a n n o a g r i c o l o a t t r a v e r s o t r e d i c i f i g u r a n t i s i m b o l i c i . L a P r o L o c o A q u a r a p r e s e n t e r à l a t r a d i z i o n a l e m a n i f e s t a z i o n e d e i m e s i , m a s c h e r a t a c o n t a d i n a i n c u i i d o d i c i m e s i e l e s t a g i o n i r a c c o n t a n o i n r i m a l e f a s i d e l l ’ a n n o a g r a r i o t r a s i m b o l i d i m o r t e e r i n a s c i t a . D a l l ’ E m i l i a - R o m a g n a s a r à p r e s e n t e l a P r o L o c o C i v i t e l l a d i R o m a g n a c o n l e s u e m a s c h e r e i n c a r t a p e s t a r e a l i z z a t e a r t i g i a n a l m e n t e e l a t r a d i z i o n e d e i P a s q u a l o t t i , e s p r e s s i o n e d i s a t i r a e c u l t u r a r o m a g n o l a . I l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a p a r t e c i p e r à c o n i l C a r n e v a l e r i t u a l e d e l P u s t d i M e r s i n o , n e l t e r r i t o r i o d i P u l f e r o , t r a l e e s p r e s s i o n i p i ù a n t i c h e e s i g n i f i c a t i v e d e l l e V a l l i d e l N a t i s o n e . U n a t r a d i z i o n e a r c a i c a c h e , a t t r a v e r s o m a s c h e r e m u l t i c o l o r i , c a m p a n a c c i e c o r t e i i t i n e r a n t i , r i n n o v a i l r i t o p r o p i z i a t o r i o d e l p a s s a g g i o d a l l ’ i n v e r n o a l l a p r i m a v e r a . D a l L a z i o p a r t e c i p e r à l a P r o L o c o C o r i c o n l a C o m p a g n i a R i n a s c i m e n t a l e “ T r e s L u s o r e s ” , i m p e g n a t a n e l l a r i c o s t r u z i o n e f i l o l o g i c a d e l l e d a n z e d e l X V I s e c o l o t r a t t e d a i t r a t t a t i d i F a b r i t i o C a r o s o , i n u n d i a l o g o t r a c u l t u r a d i c o r t e e t r a d i z i o n e p o p o l a r e . D a l l a L i g u r i a s a r a n n o p r e s e n t i l e m a s c h e r e s t o r i c h e c o o r d i n a t e d a l l e P r o L o c o d e l t e r r i t o r i o : l a P r o L o c o d i G e n o v a p o r t e r à f i g u r e d e l l a t r a d i z i o n e c i t t a d i n a c o m e C a p i t a n S p a v e n t a , O M a r c h e i s e e O P a i s a n , e s p r e s s i o n i d e l l a C o m m e d i a d e l l ’ A r t e e d e l m o n d o p o p o l a r e g e n o v e s e ; l a P r o L o c o S a v o n a p r e s e n t e r à R e C i c c i o l i n , s i m b o l o i d e n t i t a r i o d e l C a r n e v a l e s a v o n e s e e d e l l a c u l t u r a m a r i n a r a ; l a P r o L o c o L a S p e z i a a c c o m p a g n e r à B a t i s t o n e M a ì a , p r o t a g o n i s t i d e l C a r l e v à s p e z z i n o c o n i l r i t u a l e d e l m a t r i m o n i o e d e l r o g o f i n a l e ; l a P r o L o c o L o a n o s a r à r a p p r e s e n t a t a d a P u è P e p i n e B e c i a n c i n , m a s c h e r e s t o r i c h e d e l C a r n e v a L ö a , c e l e b r a z i o n e t r a s a t i r a e m a e s t r i a n e l l a c a r t a p e s t a . D a l l a S i c i l i a p a r t e c i p e r à l ’ a s s o c i a z i o n e A M a s c h i r a c o n l a P r o L o c o d i S a n F i l i p p o d e l M e l a , l e g a t a a l l a l e g g e n d a d e g l i S c a c c i ù n i e c a r a t t e r i z z a t a d a l l ’ i m p o n e n t e c o p r i c a p o c o n i c o d e c o r a t o d a n a s t r i m u l t i c o l o r i , s i m b o l o d i o r g o g l i o e m e m o r i a c o m u n i t a r i a . I l C o m u n e d i M i s t e r b i a n c o p o r t e r à i c e l e b r i “ C o s t u m i p i ù b e l l i d i S i c i l i a ” , a u t e n t i c h e o p e r e d ’ a r t e s a r t o r i a l e f r u t t o d i m e s i d i l a v o r o a r t i g i a n a l e e s i m b o l o d i c r e a t i v i t à c o l l e t t i v a . D a l V e n e t o s a r à p r e s e n t e l a P r o L o c o C a n a l e d ’ A g o r d o c o n l a Z i n g h e n é s t a , m a s c h e r a t a a l p i n a c h e u n i s c e d a n z a , m u s i c a e t e a t r o p o p o l a r e e c u l m i n a n e l t r a d i z i o n a l e p r o c e s s o a l C a r n e v a l e , r i t o c a t a r t i c o d i p a s s a g g i o a l l a Q u a r e s i m a . P r e s e n t e a n c h e l o Z o g o d e l ’ O c a c o n l a P r o L o c o d i M i r a n o c h e c o s t i t u i s c e u n a d e l l e t r a d i z i o n i p o p o l a r i p i ù r a p p r e s e n t a t i v e d e l l a c i t t a d i n a d e l l a t e r r a f e r m a v e n e z i a n a , i n p r o v i n c i a d i V e n e z i a . D a l l a S a r d e g n a p a r t e c i p e r à l a m a s c h e r a a r c a i c a d i S u B u n d h u d i O r a n i , f i g u r a a n t r o p o - b o v i n a i n s u g h e r o e o r b a c e l e g a t a a i r i t i d e l f u o c o d i S a n t ’ A n t o n i o A b a t e e a i c i c l i a g r o - p a s t o r a l i , s i m b o l o a n c e s t r a l e d i f e r t i l i t à e f o r z a p r i m o r d i a l e . I f e s t e g g i a m e n t i d i q u e s t o C a r n e v a l e s a r d o s o n o a c c o m p a g n a t i d a m u s i c h e t r a d i z i o n a l i d e l l a B a r b a g i a : i s u o n a t o r i d i l a u n e d d a s d i S a n v i t o a r r i c c h i s c o n o l ’ e v e n t o c o n i l l o r o s u o n o c o n t i n u o e r i t u a l e , d i a l o g a n d o c o n i g e s t i d e l l e m a s c h e r e e i l f u o c o e c o n t r i b u e n d o a c r e a r e u n ’ a t m o s f e r a p r o p i z i a t o r i a e c o l l e t t i v a . “ I l C a r n e v a l e – d i c h i a r a A n t o n i n o L a S p i n a , p r e s i d e n t e d i U n p l i – è u n g r a n d e r a c c o n t o c o l l e t t i v o : d i e t r o o g n i m a s c h e r a c ’ è u n a c o m u n i t à , d i e t r o o g n i r i t o c ’ è u n t e r r i t o r i o c h e r e s i s t e e s i r i n n o v a . T o r n a r e a V e n e z i a c o n l e m a s c h e r e d e i C a r n e v a l i d e l l a t r a d i z i o n e s i g n i f i c a r i a f f e r m a r e i l v a l o r e d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e i t a l i a n o e i l r u o l o f o n d a m e n t a l e d e l l e P r o L o c o n e l l a s u a t u t e l a e p r o m o z i o n e ” . “ E s s e r e p r e s e n t i i n u n c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e c o m e q u e l l o d e l C a r n e v a l e d i V e n e z i a – a g g i u n g e F e r n a n d o T o m a s e l l o , c o o r d i n a t o r e d e l C e n t r o S t u d i d i F o n d a z i o n e P r o L o c o I t a l i a – v u o l d i r e d i m o s t r a r e c h e i p i c c o l i c e n t r i c u s t o d i s c o n o u n a r i c c h e z z a c u l t u r a l e s t r a o r d i n a r i a . L e n o s t r e m a s c h e r e n o n s o n o f o l k l o r e s t a t i c o , m a s t r u m e n t i v i v i d i i d e n t i t à , c o e s i o n e e s v i l u p p o t e r r i t o r i a l e ” . " L a g i o r n a t a d e l 1 6 f e b b r a i o n o n r a p p r e s e n t a s o l t a n t o u n a s f i l a t a d i c o s t u m i e p e r s o n a g g i , m a u n v e r o e p r o p r i o i n c o n t r o t r a c o m u n i t à , u n m o m e n t o d i d i a l o g o t r a t e r r i t o r i d i v e r s i c h e t r o v a n o n e l C a r n e v a l e u n l i n g u a g g i o c o m u n e f a t t o d i c r e a t i v i t à , i r o n i a , m e m o r i a e p a r t e c i p a z i o n e - s o t t o l i n e a l ' U n p l i - V e n e z i a d i v e n t a c o s ì c r o c e v i a d e l l e i d e n t i t à l o c a l i , l u o g o s i m b o l i c o i n c u i i l p a t r i m o n i o i m m a t e r i a l e i t a l i a n o s i r a c c o n t a e s i r i n n o v a d a v a n t i a u n p u b b l i c o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e . A t t r a v e r s o l e P r o L o c o , c u s t o d i q u o t i d i a n e d i t r a d i z i o n i , s a p e r i a r t i g i a n a l i , d i a l e t t i , r i t u a l i t à e p r a t i c h e c o l l e t t i v e , U n p l i r i a f f e r m a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l l a s a l v a g u a r d i a e n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e e s p r e s s i o n i c u l t u r a l i p o p o l a r i , r i c o n o s c e n d o n e l C a r n e v a l e n o n s o l o u n a f e s t a , m a u n o s t r u m e n t o d i c o e s i o n e s o c i a l e , p r o m o z i o n e c u l t u r a l e e s v i l u p p o s o s t e n i b i l e d e i t e r r i t o r i . I l C a r n e v a l e d i V e n e z i a 2 0 2 6 s i c o n f e r m a c o s ì n o n s o l t a n t o u n g r a n d e e v e n t o s p e t t a c o l a r e , m a u n o s p a z i o d i r a p p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ I t a l i a p i ù a u t e n t i c a , q u e l l a c h e n e i p i c c o l i c e n t r i t r o v a l a p r o p r i a e n e r g i a c r e a t i v a e l a t r a s f o r m a , a n n o d o p o a n n o , i n p a t r i m o n i o c o n d i v i s o " .