R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - A c c e l e r a s u l l a G i u n t a i l n e o p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e V e n e t o , A l b e r t o S t e f a n i . G i à g i o v e d ì o v e n e r d ì i l l e g h i s t a p o t r e b b e p r e s e n t a r e l a s u a s q u a d r a d i g o v e r n o p e r p a l a z z o B a l b i , d o v e s i d a r à v i t a a u n g o v e r n o d i c o a l i z i o n e c o n F d i e F i , c o n n u o v i e q u i l i b r i d o p o l ' e r a Z a i a ( c h e s a r à p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e , f o r t e d e l l e 2 0 0 m i l a p r e f e r e n z e i n c a s s a t e ) . P e r i l e g h i s t i , c h e s i s o n o c o n f e r m a t i p r i m o p a r t i t o i n r e g i o n e , p r e v i s t i q u a t t r o a s s e s s o r a t i , a p a r t i r e d a q u e l l o p e r l e i m p r e s e , c o n i l n o m e d i M a s s i m o B i t o n c i , a t t u a l e s o t t o s e g r e t a r i o a l M i m i t , c h e d o v r e b b e l a s c i a r e l ' e s e c u t i v o p e r v o l a r e i n V e n e t o . A l t r e c a s e l l e c h e v e r r a n n o c o p e r t e d a i n o m i d e l p a r t i t o d i M a t t e o S a l v i n i s a r e b b e r o p o i q u e l l a d e l T u r i s m o , c o n i l p o l e i l n o m e d i F r a n c e s c o C a l z a v a r a , g i à a l B i l a n c i o , v i c i n o a l l a r i c o n f e r m a . A i l e g h i s t i d o v r e b b e r o i n f i n e a n d a r e l ' a s s e s s o r a t o a l S o c i a l e e l e I n f r a s t r u t t u r e , p o l t r o n e p e r l e q u a l i s i f a n n o i n o m i d e g l i e l e t t i S o n i a B r e s c a c i n , P a o l a R o m a , s i n d a c o d i P o n t e d i P i a v e e d e l v i c e n t i n o M a r c o Z e c c h i n a t o . A t t e s a p e r i l n o m e i n v e c e d e l l ' a s s e s s o r a t o a l l a S a n i t à , c h e p o t r e b b e v e d e r e F r a t e l l i d ' I t a l i a e s p r i m e r e u n t e c n i c o , p e r g e s t i r e i l d e l i c a t o s e t t o r e , a l c e n t r o d e l l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e . N o m e p e r o r a c o p e r t o , s u c u i n e s s u n o s i s b i l a n c i a . S e m p r e d a l p a r t i t o d e l l a p r e m i e r M e l o n i d o v r e b b e r o p r o v e n i r e i n o m i p e r l ' A g r i c o l t u r a ( g e t t o n a t o D a r i o B o n d , m i s t e r p r e f e r e n z e a B e l l u n o e g i à d e p u t a t o d i F d i ) , l ' i s t r u z i o n e ( V a l e r i a M a n t o v a n ? ) , i n b a l l o c i s a r e b b e r o a n c h e L u c a s P a v a n e t t o , u n i c o c o n s i g l i e r e r i e l e t t o d a F d i e C l a u d i o B o r g i a , v i c e s i n d a c o d i M o n t e b e l l u n a , t u t t i i n c o r s a p e r a l t r i a s s e s s o r a t i . P e r F o r z a I t a l i a , c u i a n d r à u n u n i c o p o s t o i n G i u n t a i l n o m e d a t o p e r c e r t o è q u e l l o d i E l i s a V e n t u r i n i , c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e a z z u r r a e g i à s i n d a c o d i C a s a l s e r u g o . S e s a r à q u e s t o i l q u a d r o f i n a l e , d a q u i a l f i n e s e t t i m a n a , a l g o v e r n o s i d o v r à t r o v a r e i l s o s t i t u t o d i B i t o n c i , c h e r u m o r s i n d i c a v a n o i n G u i d o G u i d e s i , g i à s o t t o s e g r e t a r i o p e r i r a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e l a d e m o c r a z i a d i r e t t a e o g g i a s s e s s o r e a l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o i n L o m b a r d i a . N o m e c h e p a r e s f u m a t o p o i c h é l ’ i n t e r e s s a t o a v r e b b e g i à f a t t o s a p e r e d i n o n e s s e r e d i s p o n i b i l e a l l a c a n d i d a t u r a s p i n t a d a i v e r t i c i d e l s u o p a r t i t o , c o n v i n t o a c o n c l u d e r e a l m e g l i o i l m a n d a t o n e l l a g i u n t a F o n t a n a .