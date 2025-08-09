R o m a , 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - I l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e M a t t e o S a l v i n i s i è c o l l e g a t o c o n i l D i r e t t i v o r e g i o n a l e d e l l a L e g a d e l V e n e t o , p e r f a r e i l p u n t o d e l l a s i t u a z i o n e i n v i s t a d e l l e R e g i o n a l i e r i b a d i r e - r i f e r i s c e u n a n o t a - l a r i c h i e s t a d e l l a L e g a d i e s p r i m e r e i l p r o s s i m o c a n d i d a t o p r e s i d e n t e d e l c e n t r o d e s t r a . È s t a t o f a t t o u n b i l a n c i o : i l p a r t i t o c o n t a s u 1 1 . 0 0 0 i s c r i t t i e p i ù d i 1 6 0 s i n d a c i . E i n v i s t a d e l l e R e g i o n a l i h a g i à r a c c o l t o 1 5 8 d i s p o n i b i l i t à a l l a c a n d i d a t u r a : p o t r e b b e r o g a r a n t i r e l a c o s t r u z i o n e d i a d d i r i t t u r a t r e l i s t e . N u m e r i c h e s e c o n d o S a l v i n i d i m o s t r a n o “ l a f o r z a d i r o m p e n t e d e l l a L e g a i n V e n e t o . L ’ e c c e l l e n t e a m m i n i s t r a z i o n e g a r a n t i t a n e g l i u l t i m i a n n i c o n l a g u i d a d i L u c a Z a i a n o n v a d i s p e r s a ” , h a a g g i u n t o . I l l e a d e r h a i n f a t t i p a r l a t o a n c h e d e l l a l i s t a d e l p r e s i d e n t e u s c e n t e , g i u d i c a n d o l a u n v a l o r e a g g i u n t o c h e p r o p o r r à a g l i a l l e a t i . I l s e g r e t a r i o f e d e r a l e h a r i c o r d a t o l ’ i m p o r t a n z a d e l l a b a t t a g l i a p e r l ’ a u t o n o m i a , d a n d o a t u t t i l ’ a p p u n t a m e n t o a P o n t i d a a l p r o s s i m o 2 1 s e t t e m b r e .