R o m a , 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " È s t a t a d e p o s i t a t a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i a m i a p r i m a f i r m a l a p r o p o s t a d i l e g g e d ’ i n i z i a t i v a p a r l a m e n t a r e p e r l a c o s t i t u z i o n e d e l l a Z o n a f r a n c a d e l l a V a l l e d ’ A o s t a , c h e d e r i v a d a u n a p r e v i s i o n e d e l l o S t a t u t o d i A u t o n o m i a d i q u e l l a R e g i o n e r i m a s t a s i n o r a i n e v a s a . C o f i r m a t a r i i d e p u t a t i p i e m o n t e s i E n z o A m i c h e C o n c e t t a Z u r z o l o . L a r i c h i e s t a v e n i v a d i r e t t a m e n t e , a n o m e d e l l a i n t e r a d i r i g e n z a r e g i o n a l e d i F d i , d a l c o o r d i n a t o r e r e g i o n a l e d e l p a r t i t o A l b e r t o Z u c c h i " . L o a n n u n c i a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a A l e s s a n d r o U r z ì , c a p o g r u p p o i n c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a . " ' I l t e r r i t o r i o d e l l a V a l l e d ' A o s t a è p o s t o f u o r i d e l l a l i n e a d o g a n a l e e c o s t i t u i s c e Z o n a f r a n c a . L e m o d a l i t à d ' a t t u a z i o n e d e l l a Z o n a f r a n c a s a r a n n o c o n c o r d a t e c o n l a R e g i o n e e s t a b i l i t e c o n l e g g e d e l l o S t a t o ' , r e c i t a l o S t a t u t o . D a q u i n a s c e - s p i e g a U r z ì - l a p r o p o s t a d i l e g g e d e l e g a a l G o v e r n o p e r s t i p u l a r e d ’ i n t e s a c o n l a R e g i o n e l e f o r m e e l a g r a d a z i o n e d e l l e a g e v o l a z i o n i f i s c a l i p e r c i t t a d i n i e d i m p r e s e c h e t r a t t e n g a n o l a l o r o s e d e l e g a l e s u l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e p e r a l m e n o 1 0 a n n i . I l b i l a n c i o r e g i o n a l e s a r à i n g r a d o d i s o p p o r t a r e t u t t e l e m i n o r i e n t r a t e c h e , i n v i r t ù d e l l e p a r t i c o l a r i c o n d i z i o n i f i s c a l i a c c o r d a t e d a l l o S t a t o , v e n g o n o o g g i p r e s s o c h é i n t e g r a l m e n t e t r a t t e n u t e i n R e g i o n e . Q u i n d i s a r à p o s s i b i l e c o n c o r d a r e u n c a r i c o z e r o p e r l a f i n a n z a d e l l o S t a t o o u n a d i v e r s a m o d u l a z i o n e s t a b i l i t a c o m u n q u e d ’ i n t e s a f r a i d u e l i v e l l i , n a z i o n a l e e l o c a l e . M e c c a n i s m o c e n t r a l e s a r à p r o p r i o q u e l l o d e l l ’ i n t e s a f r a S t a t o e R e g i o n e , c o m e p r e v i s t o d a l l o S t a t u t o : n e s s u n a i m p o s i z i o n e m a u n m e c c a n i s m o c o n c o r d a t o . P u r e l ’ a t t u a z i o n e c o n l e g g e d e l l o S t a t o è p r e v i s t a d a l l o S t a t u t o . L ’ i n i z i a t i v a l e g i s l a t i v a , q u i n d i , i n t e n d e c o l m a r e q u e s t a l a c u n a . G i à c o n l ’ a u t u n n o l a p r o p o s t a d i l e g g e p o t r à e s s e r e i n c a r d i n a t a n e l l a c o m m i s s i o n e a c u i s a r à a s s e g n a t a d a l l a p r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a , e p o t r à i n i z i a r e l a d i s c u s s i o n e " . " P e r d e c e n n i n e m m e n o l e c o m p o n e n t i a u t o n o m i s t e h a n n o m a i p e r o r a t o , c o n l a m e d e s i m a c o n v i n z i o n e m e s s a i n c a m p o d a p a r l a m e n t a r i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , l ’ i s t i t u z i o n e d e l l a Z o n a f r a n c a . O r a - c o n c l u d e U r z ì - q u e s t a p a r t i t a a n d r à g i o c a t a c o n u n r u o l o a t t i v o d e l l a R e g i o n e , c h i a m a t a a f a r s i c a r i c o d e l l e m i n o r i e n t r a t e f i s c a l i c h e s a r à p o s s i b i l e c o p r i r e c o n g l i a m p i a v a n z i d i b i l a n c i o , o s s i a l e r i s o r s e r e g i o n a l i n o n i n v e s t i t e e r i m a s t e n e l l e c a s s e e d i c u i o r a p o t r a n n o b e n e f i c i a r e i c i t t a d i n i e i l s i s t e m a d e l l e i m p r e s e . Q u e s t o c o n s e n t i r à d i i n n e s c a r e u n b e n e f i c o r i t o r n o d i n u o v e e n t r a t e s i a p e r l a R e g i o n e e s i a , p e r l a m i n i m a p a r t e p r e v i s t a , p e r l o S t a t o " .