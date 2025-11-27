R o m a , 2 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - S o s t e n i b i l i t à e s i c u r e z z a s o n o t r a l e s f i d e c h e p o n e l ' I a . L o s p i e g a C a r l o V a i t i , d i s t i n g u e s h e d t e c h n o l o g i s t H p e I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ‘ A i : i n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ’ , i n c o r s o o g g i a P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . " I l c o n s u m o e n e r g e t i c o d e i d a t a c e n t e r n e g l i u l t i m i a n n i è c r e s c i u t o d e l 3 0 - 4 0 % e s e a n d i a m o a v a n t i c o n q u e s t a e s p l o s i o n e d i d a t i a r r i v e r e m o a l p u n t o i n c u i n o n a v r e m o p i ù e n e r g i a p e r a l i m e n t a r e q u e s t i d a t a c e n t e r . Q u i e n t r a i n c a m p o l ' i n n o v a z i o n e " , d i c e . P e r e s e m p i o , c o m b i n a n d o l ' H i g h P e r f o r m a n c e C o m p u t i n g e s i m u l a z i o n e q u a n t i s t i c a , p o r t a n d o i d u e s i s t e m i a l a v o r a r e i n s i e m e , o p p u r e " a b b i a m o i n t r o d o t t o d a 2 - 3 a n n i n u o v e t e c n o l o g i e c o n d a t a c e n t e r r a f f r e d d a t i a l i q u i d o c h e o g g i p e r m e t t o n o d i s v i l u p p a r e I a c o n u n 5 0 % d i r i s o r s e i n m e n o i n t e r m i n i d i e n e r g i a e d i e m i s s i o n i d i c a r b o n i o " . P o i c ' è u n ' a l t r a s f i d a d a t e n e r e p r e s e n t e . " I n s e g n i a m o a i p r o g r a m m a t o r i e a g l i s v i l u p p a t o r i a s v i l u p p a r e i n m a n i e r a e t i c a , t e n e n d o s e m p r e p r e s e n t e q u e l l i c h e s o n o i p r i n c i p i e t i c i , d a l l a t r a s p a r e n z a a l l ' i n c l u s i v i t à , d a l l a r e s i l i e n z a a l l a d a t a p r i v a c y " , s o t t o l i n e a V a i t i .