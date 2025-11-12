W a s h i n g t o n , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a c r i t i c a t o d u r a m e n t e i d e m o c r a t i c i p e r a v e r p u b b l i c a t o d e l l e e m a i l s u i s u o i p r e s u n t i l e g a m i c o n J e f f r e y E p s t e i n , m e t t e n d o i n g u a r d i a i r e p u b b l i c a n i d a u n a " t r a p p o l a " i n u n p o s s i b i l e v o t o s u l l a p u b b l i c a z i o n e d e i d o c u m e n t i s u l l o s c a n d a l o . " I d e m o c r a t i c i s t a n n o c e r c a n d o d i t i r a r e f u o r i d i n u o v o l a b u f a l a d i J e f f r e y E p s t e i n p e r c h é f a r e b b e r o q u a l s i a s i c o s a p e r d i s t o g l i e r e l ' a t t e n z i o n e d a q u a n t o m a l e h a n n o f a t t o s u l l o S h u t d o w n e s u t a n t i a l t r i a r g o m e n t i " , h a s c r i t t o T r u m p s u T r u t h S o c i a l .