W a s h i n g t o n , 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " H o a p p e n a v i s t o i l f i l m a t o d e l l ' e v e n t o a v v e n u t o a M i n n e a p o l i s , M i n n e s o t a . È o r r i b i l e d a v e d e r e . L a d o n n a c h e u r l a v a e r a , o v v i a m e n t e , u n ' a g i t a t r i c e p r o f e s s i o n i s t a , e l a d o n n a a l l a g u i d a d e l l ' a u t o e r a m o l t o t u r b o l e n t a , o s t a c o l a v a e o p p o n e v a r e s i s t e n z a , e p o i h a i n v e s t i t o v i o l e n t e m e n t e , v o l o n t a r i a m e n t e e b r u t a l m e n t e l ' a g e n t e d e l l ' I C E , c h e s e m b r a a v e r l e s p a r a t o p e r l e g i t t i m a d i f e s a " . L o h a s c r i t t o s u T r u t h S o c i a l i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , a g g i u n g e n d o c h e " i l m o t i v o p e r c u i q u e s t i i n c i d e n t i s i v e r i f i c a n o è p e r c h é l a S i n i s t r a R a d i c a l e m i n a c c i a , a g g r e d i s c e e p r e n d e d i m i r a q u o t i d i a n a m e n t e i n o s t r i a g e n t i d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e e d e l l ' I C E . ( Q u e s t i u l t i m i ) s t a n n o s o l o c e r c a n d o d i f a r e i l l o r o l a v o r o : R E N D E R E L ' A M E R I C A S I C U R A . D o b b i a m o s t a r e a l p a s s o e p r o t e g g e r e i n o s t r i a g e n t i d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e d a q u e s t o m o v i m e n t o d i v i o l e n z a e o d i o d e l l a S i n i s t r a R a d i c a l e ! " .