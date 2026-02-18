W a s h i n g t o n , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - O t t o d e i n o v e s c i a t o r i d i s p e r s i i n u n a v a l a n g a i n C a l i f o r n i a s o n o s t a t i r i t r o v a t i m o r t i , m e n t r e l ' u l t i m o è a n c o r a r i c e r c a t o . L o h a r i f e r i t o l a p o l i z i a l o c a l e . S e i s c i a t o r i d i u n g r u p p o d i 1 5 e r a n o s t a t i s o c c o r s i i e r i n e l m e z z o d i u n a t e m p e s t a d i n e v e . M a n o n o s t a n t e g l i s f o r z i d i r i c e r c a i n c o n d i z i o n i e s t r e m a m e n t e d i f f i c i l i , “ o t t o d e g l i a l t r i n o v e s c i a t o r i s o n o s t a t i r i t r o v a t i m o r t i ” , h a s p i e g a t o S h a n n a n M o o n , s c e r i f f o d e l l a c o n t e a d i N e v a d a , d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a . “ S t i a m o a n c o r a c e r c a n d o u n o d e i m e m b r i d e l g r u p p o ” , l ' u l t i m o d i s p e r s o , h a a g g i u n t o .