Roma, 6 dic (Adnkronos) - "La risposta agli attacchi di Trump e Musk allUnione Europea è stata affidata a un portavoce della Commissione. Il presidente degli Stati Uniti, luomo più potente del mondo, assieme alluomo più ricco del mondo, sferrano un attacco senza precedenti allEuropa. Noi rispondiamo tramite un portavoce. A prescindere da tutto, se vogliamo davvero difendere il Continente forse qualcosa da cambiare cè eccome. Lo scrive su Facebook il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli.