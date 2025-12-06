R o m a , 6 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a r i s p o s t a a g l i a t t a c c h i d i T r u m p e M u s k a l l ’ U n i o n e E u r o p e a è s t a t a a f f i d a t a a “ u n p o r t a v o c e d e l l a C o m m i s s i o n e ” . I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i , l ’ u o m o p i ù p o t e n t e d e l m o n d o , a s s i e m e a l l ’ u o m o p i ù r i c c o d e l m o n d o , s f e r r a n o u n a t t a c c o s e n z a p r e c e d e n t i a l l ’ E u r o p a . N o i r i s p o n d i a m o t r a m i t e “ u n p o r t a v o c e ” . A p r e s c i n d e r e d a t u t t o , s e v o g l i a m o d a v v e r o d i f e n d e r e i l C o n t i n e n t e f o r s e q u a l c o s a d a c a m b i a r e c ’ è e c c o m e ” . L o s c r i v e s u F a c e b o o k i l c a p o g r u p p o M 5 s a l S e n a t o S t e f a n o P a t u a n e l l i .