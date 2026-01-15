R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' a t t a c c o d i D o n a l d T r u m p c o n t r o i l p r e s i d e n t e d e l l a F e d J e r o m e P o w e l l " è m o l t o s c i o c c a n t e , è u n a t t a c c o d i r e t t o c o n t r o l ' i n d i p e n d e n z a d e l l a b a n c a c e n t r a l e a m e r i c a n a " . C o s ì l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a B c e J e a n - C l a u d e T r i c h e t i n u n ' i n t e r v i s t a a l l ' A d n k r o n o s s i u n i s c e a l l a l e v a t a d i s c u d i d e i b a n c h i e r i c e n t r a l i c o n t r o l ' i n d a g i n e p e n a l e c o n t r o i l n u m e r o U n o d e l l a F e d e r a l r e s e r v e , u l t i m o a t t o d i u n c o n f l i t t o i n c o r s o d a t e m p o . R o m p e n d o i l r i s e r b o t i p i c o d e i b a n c h i e r i c e n t r a l i , l ' e x n u m e r o d e l l ' E u r o t o w e r , e s p r i m e p r o f o n d a p r e o c c u p a z i o n e p e r l ' i n g e r e n z a d e l l ' I n q u i l i n o d e l l a C a s a B i a n c a . " A n c o r p i ù g r a v e d e l l ' a t t a c c o v e r b a l e a P o w e l l " c h e è s t a t o " a n c h e m o l t o c o r a g g i o s o n e l l a s u a r i s p o s t a " è " l a v o l o n t à d e l p o t e r e e s e c u t i v o a m e r i c a n o d i a s s e r v i r e t u t t a l a F e d u s a n d o c o m e a r m a i l d i p a r t i m e n t o d i G i u s t i z i a , e s s o s t e s s o t o t a l m e n t e a s s e r v i t o : q u e s t o r e n d e t u t t a l a v i c e n d a a n c o r a p i ù s c i o c c a n t e " , s c a n d i s c e T r i c h e t . S i t r a t t a d i " u n a t t a c c o i n a m m i s s i b i l e a g l i o c c h i d e l l a F e d e , p r o g r e s s i v a m e n t e , a n c h e a g l i o c c h i d e i m e r c a t i " , a f f e r m a , o s s e r v a n d o c h e n o n a c a s o " P o w e l l h a r i c e v u t o s o s t e g n o u n a n i m e d a t u t t i i b a n c h i e r i c e n t r a l i , e d a i s u o i s t e s s i p r e d e c e s s o r i s i a d e m o c r a t i c i c h e r e p u b b l i c a n i , d a Y e l l e n a G r e e n s p a n " i n q u a n t o " l ' i n d i p e n d e n z a d e l l e b a n c h e c e n t r a l i è p a r t e d e l l a s t r u t t u r a d e m o c r a t i c a d i u n p a e s e , è e s s e n z i a l e " . T r u m p , c h e d a t e m p o l a n c i a i s u o i s t r a l i c o n t r o P o w e l l p e r c h é t a g l i i t a s s i d i i n t e r e s s e e s p i n g e r e l ' e c o n o m i a , h a u n a v i s i o n e d i c o r t o r e s p i r o . " I l r a g i o n a m e n t o d i T r u m p è u n c l a s s i c o d a l l a p o l i t i c a p e r c h é i g o v e r n i p e n s a n o s u l b r e v e t e r m i n e e c e r c a n o v a n t a g g i i m m e d i a t i " . M a , r i l e v a i l p r e d e c e s s o r e d i M a r i o D r a g h i a F r a n c o f o r t e , " q u e l l o c h e è t o t a l m e n t e n u o v o è a t t a c c a r e l a b a n c a c e n t r a l e c o n d e i m e z z i g i u d i z i a r i i n a m m i s s i b i l i . U n a b a n c a c e n t r a l e r a g i o n a s u l m e d i o e l u n g o t e r m i n e p e r c h é d e v e g a r a n t i r e l a s t a b i l i t à d e i p r e z z i e l a s t a b i l i t à f i n a n z i a r i a i n p r o s p e t t i v a d i m e d i o t e r m i n e " . C o s a s u c c e d e r à n e l f u t u r o p i ù v i c i n o ? P u r s e n z a a d d e n t r a r s i n e i p r o n o s t i c i , T r i c h e t i n d i v i d u a d u e p o s s i b i l i s c e n a r i . " I l p r i m o , t o t a l m e n t e c a t a s t r o f i c o m a p i ù p r o b a b i l e , è c h e T r u m p i m p o n g a l a n o m i n a d i u n p r e s i d e n t e c h e s i a t o t a l m e n t e s o t t o i l s u o c o n t r o l l o e c h e s e g u a l e s u e i s t r u z i o n i e , p r o g r e s s i v a m e n t e , n u o v i m e m b r i p a r i m e n t i o b b e d i e n t i e q u e s t o r a p p r e s e n t e r e b b e l a p e r d i t a t o t a l e d i c r e d i b i l i t à e d ' i n d i p e n d e n z a d e l l a F e d a g l i o c c h i d e i m e r c a t i , d e i c i t t a d i n i a m e r i c a n i e d e l m o n d o i n t e r o " . I l s e c o n d o s c e n a r i o " s f o r t u n a t a m e n t e m o l t o m e n o p r o b a b i l e è c h e , m a l g r a d o l e n o m i n e m o l t o p o l i t i c h e , i r e s p o n s a b i l i i n t e r e s s a t i r e a l i z z i n o p r o g r e s s i v a m e n t e f i n o a c h e p u n t o l ' i n d i p e n d e n z a e l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l a F e d s i a n o i m p o r t a n t i p e r g l i S t a t i U n i t i , p e r i c i t t a d i n i a m e r i c a n i e p e r l o s t e s s o C o n g r e s s o , e q u e s t o p o r t i a p r e s e r v a r n e p a r z i a l m e n t e l ' i n d i p e n d e n z a " . M a , c o n c l u d e T r i c h e t c o n a m a r e z z a , " l a p r i m a i p o t e s i r e s t a l a p i ù p r o b a b i l e " . ( d i L u a n a C i m i n o )