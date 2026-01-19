L o n d r a , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - G l i S t a t i U n i t i a g i s c o n o i m p u n e m e n t e e r i t e n g o n o c h e i l l o r o p o t e r e s i a p i ù i m p o r t a n t e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . L o h a d i c h i a r a t o a l l a B b c i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e A n t ó n i o G u t e r r e s , a g g i u n g e n d o c h e l a " c h i a r a c o n v i n z i o n e " d i W a s h i n g t o n è c h e l e s o l u z i o n i m u l t i l a t e r a l i s i a n o i r r i l e v a n t i . I l C o n s i g l i o d i s i c u r e z z a - h a d e t t o a n c o r a - c r e a t o p e r m a n t e n e r e l a p a c e e l a s i c u r e z z a i n t e r n a z i o n a l e , n o n r a p p r e s e n t a p i ù i l m o n d o e d è " i n e f f i c a c e " . G u t e r r e s h a a f f e r m a t o c h e l ' O n u n e c e s s i t a d i r i f o r m e p e r a f f r o n t a r e " i p r o b l e m i e l e s f i d e d r a m m a t i c h e " c h e i s u o i 1 9 3 m e m b r i s i t r o v a n o a d a f f r o n t a r e . " C ' è c h i r i t i e n e c h e i l p o t e r e d e l l a l e g g e d e b b a e s s e r e s o s t i t u i t o d a l l a l e g g e d e l p o t e r e " , h a d e t t o i l c a p o d e l l e N a z i o n i U n i t e . " I n e f f e t t i , q u a n d o s i e s a m i n a l ' a t t u a l e p o l i t i c a d e g l i S t a t i U n i t i , s i e v i n c e c h i a r a m e n t e c h e l e s o l u z i o n i m u l t i l a t e r a l i n o n s o n o r i l e v a n t i e c h e c i ò c h e c o n t a è l ' e s e r c i z i o d e l p o t e r e e d e l l ' i n f l u e n z a d e g l i S t a t i U n i t i , t a l v o l t a n e l r i s p e t t o d e l l e n o r m e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " .