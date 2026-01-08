W a s h i n g t o n , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L e n o t i z i e c h e a r r i v a n o d a M i n n e a p o l i s s o n o o r r i b i l i . Q u e s t o è u n o d e g l i a s p e t t i d i u n a n n o p i e n o d i c r u d e l t à , e s a p p i a m o c h e q u a n d o g l i a g e n t i d e l l ' I c e a t t a c c a n o g l i i m m i g r a t i , a t t a c c a n o o g n u n o d i n o i i n t u t t o i l P a e s e " . L o h a d e t t o i l s i n d a c o d i N e w Y o r k Z o h r a n M a m d a n i , c o m m e n t a n d o l ' u c c i s i o n e d i R e n e e N i c o l e G o o d d a p a r t e d i u n a g e n t e d e l l ' I c e . " Q u e s t a s a r à s e m p r e u n a c i t t à c h e d i f e n d e g l i i m m i g r a t i i n t u t t i e c i n q u e i d i s t r e t t i - h a a g g i u n t o - H o c h i a r i t o a t u t t i i m e m b r i d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e c i t t a d i n a , i n c l u s o i l N e w Y o r k C i t y P o l i c e D e p a r t m e n t , c h e r i s p e t t e r e m o l e p o l i t i c h e d e l l e c i t t à r i f u g i o . L e r i s p e t t e r e m o " . D a p a r t e s u a , l a d e p u t a t a m e m b r o d e l l a C a m e r a d e i r a p p r e s e n t a n t i p e r l o S t a t o d i N e w Y o r k , A l e x a n d r i a O c a s i o - C o r t e z , h a d e f i n i t o l ' I c e u n ' " o r g a n i z z a z i o n e p a r a m i l i t a r e a n t i - c i v i l e . Q u e l l o c h e a b b i a m o v i s t o è u n c r i m i n a l e . . . u n c r i m i n a l e c h e h a u c c i s o u n a d o n n a e l e h a s p a r a t o a l l a t e s t a m e n t r e c e r c a v a d i s c a p p a r e p e r s a l v a r s i l a v i t a . Q u e l l o a c u i a b b i a m o a s s i s t i t o è l a m a n i f e s t a z i o n e d e l p e g g i o r i n c u b o d i o g n i a m e r i c a n o " . I l l e a d e r d e m o c r a t i c o d e l l a C a m e r a , H a k e e m J e f f r i e s , h a d i c h i a r a t o : " L a S e g r e t a r i a d e l l a s i c u r e z z a i n t e r n a K r i s t i N o e m è u n a b u g i a r d a s f a c c i a t a e n o n h a a l c u n a c r e d i b i l i t à . L ' a g e n t e m a s c h e r a t o d e l l ' I c e c h e h a p r e m u t o i l g r i l l e t t o d o v r e b b e e s s e r e i n d a g a t o p e n a l m e n t e c o n t u t t a l a s e v e r i t à d e l l a l e g g e p e r a v e r a g i t o c o n d e p r a v a t a i n d i f f e r e n z a v e r s o l a v i t a u m a n a " . I l s e n a t o r e s e n i o r d i N e w Y o r k C h u c k S c h u m e r h a a g g i u n t o : " G l i a g e n t i d e l D e p a r t m e n t o f H o m e l a n d S e c u r i t y n o n d o v r e b b e r o p a t t u g l i a r e i n o s t r i q u a r t i e r i c o m e u n a f o r z a d i o c c u p a z i o n e : l a l o r o p r e s e n z a c r e a s o l o c a o s e c o s t a v i t e u m a n e " .