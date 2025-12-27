R o m a , 2 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S u l l a v i c e n d a d e l d i n i e g o ( v i s a B a n ) d i s p o s t o d a g l i S t a t i U n i t i n e i c o n f r o n t i d i c i n q u e c i t t a d i n i e u r o p e i , t r a c u i l ’ e x c o m m i s s a r i o U e T h i e r r y B r e t o n , i l P d i n S e n a t o i n t e r r o g a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i . N e l l ’ i n t e r r o g a z i o n e ( a p r i m a f i r m a N i c i t a , A l f i e r i , S e n s i ) s i r i c h i a m a n o l e a c c u s e d e l S e g r e t a r i o d i S t a t o U s a a l D i g i t a l s e r v i c e s a c t e u r o p e o ( D s a ) , " s p i n t o d a B r e t o n m a a p p r o v a t o d a l t r i l o g o e u r o p e o , p e r i l c o n t r a s t o a l l a d i s i n f o r m a z i o n e s u l l e p i a t t a f o r m e o n l i n e " e " i l p a r a d o s s o c h e i n n o m e d e l l a l i b e r t à d ’ e s p r e s s i o n e s i v o g l i a p u n i r e s i m b o l i c a m e n t e l a l i b e r t à d ’ e s p r e s s i o n e e d i m o v i m e n t o d i c i t t a d i n i e u r o p e i p e r l e i n i z i a t i v e l e g i s l a t i v e o d i s t u d i o p o r t a t e a v a n t i " . " C o n s i d e r a t o c h e i l D s a è u n r e g o l a m e n t o e u r o p e o v i g e n t e e c h e i l G o v e r n o h a d e s i g n a t o l ’ A g c o m a l l a s u a a p p l i c a z i o n e " , i s e n a t o r i c h i e d o n o a l G o v e r n o , " f i n o r a s i l e n t e s u l l a v i c e n d a , s e i n t e n d a p r o t e s t a r e f o r m a l m e n t e " c o n t r o q u e l l a c h e v i e n e d e f i n i t a " u n a m i s u r a s p r o p o r z i o n a t a e o s t i l e t r a a l l e a t i " , e s e " v o g l i a p r o m u o v e r e u n a p o s i z i o n e c o m u n e d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a a t u t e l a d e l l a s o v r a n i t à n o r m a t i v a e u r o p e a " .