W a s h i n g t o n , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - M i g l i a i a d i p e r s o n e , a C h i c a g o , N e w Y o r k , D e t r o i t , S a n F r a n c i s c o e i n a l t r e c i t t à d e l P a e s e , o l t r e n a t u r a l m e n t e a M i n n e a p o l i s , s t a n n o m a n i f e s t a n d o p e r l e s t r a d e d o p o c h e u n a g e n t e d e l l ' I c e h a s p a r a t o e u c c i s o n e l l a s u a a u t o n e l l a c i t t à d e l M i n n e s o t a u n a d o n n a a m e r i c a n a d i 3 7 a n n i , R e n e e N i c o l e G o o d . A D e t r o i t , d e c i n e d i p e r s o n e s i s o n o r a d u n a t e d a v a n t i a l l ' e d i f i c i o d e l l ' I c e i n M i c h i g a n A v e n u e , n e l c e n t r o d e l l a c i t t à , p e r p r o t e s t a r e c o n t r o g l i a g e n t i . L a p r o t e s t a è s t a t a o r g a n i z z a t a d a l C o m i t é d e A c c i ó n C o m u n i t a r i a , i l C o m i t a t o d ' A z i o n e C o m u n i t a r i a d i D e t r o i t . L ' o r g a n i z z a t r i c e p r i n c i p a l e , K a s s a n d r a R o d r i g u e z , h a d e n u n c i a t o " l ' a b u s o d i p o t e r e " . " C r e d o c h e q u e s t a s i a u n a c o s a c h e n o n d o v r e b b e m a i a c c a d e r e e d è d e l t u t t o i n a c c e t t a b i l e - h a a f f e r m a t o - E c r e d o c h e s p e t t i a l l e n o s t r e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i p r e n d e r e u n a p o s i z i o n e d u r a c o n t r o u n a s i t u a z i o n e d e l g e n e r e e n o n p e r m e t t e r e a l l ' I c e d i f a r e q u e l l o c h e v u o l e n e i n o s t r i q u a r t i e r i " . A N e w Y o r k , i d i m o s t r a n t i h a n n o r i e m p i t o F o l e y S q u a r e p e r q u e l l a c h e g l i o r g a n i z z a t o r i h a n n o d e f i n i t o u n a m a n i f e s t a z i o n e d i e m e r g e n z a i n r i s p o s t a a l l ' i n c i d e n t e d i M i n n e a p o l i s , p e r p o i m a r c i a r e f i n o a l 2 6 d i F e d e r a l P l a z a , l a s e d e c e n t r a l e d e l D i p a r t i m e n t o d e l l a S i c u r e z z a I n t e r n a . I m a n i f e s t a n t i h a n n o u r l a t o i l n o m e d i " R e n e e N i c o l e G o o d " . L a f o l l a h a p r o t e s t a t o a n c h e f u o r i d a l l ' e d i f i c i o d e l l ' I c e n e l c e n t r o d i S a n F r a n c i s c o , d o v e i r e l a t o r i d i v a r i e o r g a n i z z a z i o n i , t r a c u i I n d i v i s i b l e S f , s i s o n o a l t e r n a t i n e l c o n d i v i d e r e i l l o r o m e s s a g g i o d i f r o n t e a l l a f o l l a . " M i n n e a p o l i s o g g i s t a s o f f r e n d o e n o i l a p i a n g i a m o " , h a d e t t o u n p a r t e c i p a n t e . C e n t i n a i a d i m a n i f e s t a n t i a S e a t t l e i n v e c e s i s o n o r a d u n a t i f u o r i d a l F e d e r a l B u i l d i n g . U n a m a n i f e s t a z i o n e s i è t e n u t a a n c h e n e l B o s t o n C o m m o n , i l p a r c o c i t t a d i n o s i t u a t o n e l c e n t r o d e l l a c a p i t a l e d e l M a s s a c h u s e t t s .