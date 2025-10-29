P e c h i n o , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i c i n e s e h a c o n f e r m a t o l ' i n c o n t r o t r a i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p e i l l e a d e r c i n e s e X i J i n p i n g . S i t r a t t a d e l l a p r i m a c o n f e r m a d e l v e r t i c e c h e a r r i v a d a P e c h i n o . F i n o r a d e l l ' i n c o n t r o a v e v a p a r l a t o s o l o l a C a s a B i a n c a . S i t e r r à d o m a n i n e l l a c i t t à d i B u s a n , p o c o d o p o l ' a t t e r r a g g i o d i X i i n C o r e a d e l S u d p e r p a r t e c i p a r e a l v e r t i c e d e l l ' A p e c . S a r à i l p r i m o i n c o n t r o f a c c i a a f a c c i a t r a i d u e l e a d e r d a q u a n d o T r u m p h a a s s u n t o l ' i n c a r i c o n e l 2 0 2 5 e h a i m p o s t o d a z i s u t u t t i i p a e s i d e l m o n d o .