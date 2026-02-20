R o m a , 2 0 f e b ( A d n k r o n o s ) - I l c a s o E p s t e i n " t r a v o l g e r à T r u m p " e " c h i o g g i è c o m p i a c e n t e c o n l u i d o m a n i s i v e r g o g n e r à " . L o h a d e t t o C a r l o C a l e n d a a L ' a r i a c h e t i r a , s u L a 7 . " N e g l i S t a t i U n i t i s t a n n o s e g r e t a n d o t u t t o m a è u n a c o s a s i s t e m i c a , n e g l i u l t i m i 3 0 a n n i i g r a n d i c a p i t a l i s t i , p o l i t i c i e p e r s o n a g g i n o t i h a n n o p e r s o c o m p l e t a m e n t e i l s e n s o d e l l i m i t e e l a m o r a l e , s c o p e r c h i a u n a c l a s s e d i r i g e n t e c h e h a f a t t o p e d o f i l i a , r i c i c l o d i d e n a r o , t r a f f i c o d i p e r s o n e . I l p i ù g r a n d e s c a n d a l o m o n d a l e m a i a v v e n u t o " , h a d e t t o i l l e a d e r d i A z i o n e .