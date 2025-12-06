R o m a , 6 d i c ( A d n k r o n o s ) - B o t t a e r i s p o s t a v i a s o c i a l t r a G u i d o C r o s e t t o e C l a u d i o B o r g h i s u l r a p p o r t o U s a - U e . C o m i n c i a i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a , c h e p u b b l i c a u n l u n g o p o s t s u X s u l d o c u m e n t o s u l l a s t r a t e g i a d i s i c u r e z z a n a z i o n a l e d e g l i S t a t i U n i t i . " L a t r a i e t t o r i a d e l l a p o l i t i c a a m e r i c a n a e r a e v i d e n t e g i à p r i m a d e l l ’ a v v e n t o d i T r u m p c h e h a s o l t a n t o a c c e l e r a t o u n p e r c o r s o i r r e v e r s i b i l e " , s c r i v e t r a l e a l t r e c o s e C r o s e t t o . A s t r e t t o g i r o , a r r i v a l a r i s p o s t a d e l s e n a t o r e d e l l a L e g a , s e m p r e v i a s o c i a l : " P e n s a u n p o ' , d o v e t u i n q u e l r a p p o r t o l e g g i c h e n o i a b b i a m o b i s o g n o d i p i ù a r m i d a c o m p r a r e i n s i e m e a l l a U e i o l e g g o c h e l a U e d e v e e s s e r e s m a n t e l l a t a p e r p o t e r t o r n a r e a c r e s c e r e c o m e I t a l i a . E q u e l l o s ì l ' a b b i a m o s e m p r e d e t t o d a v v e r o " , s c r i v e B o r g h i c o n t a n t o d i e m o t i c o n d i u n a f a c c i n a s o r r i d e n t e . R i s p o n d e C r o s e t t o : " P e n s a u n p o ’ s e n o n r i e s c i a c a p i r e n e m m e n o u n t w e e t i n i t a l i a n o c o m e a v r a i c a p i t o i l r a p p o r t o i n i n g l e s e . I n d i p e n d e n t e m e n t e d a l g i u d i z i o s u t u t t i g l i e r r o r i f a t t i c o m e U e c h e , c o m e s a i b e n i s s i m o , n o n h o m a i m a n c a t o d i r i m a r c a r e " . C h i u d e l o s c a m b i o u n p o s t d i r e p l i c a d i B o r g h i : " E p p u r e m i s e m b r a c h i a r o . . . E g u a r d a c h e p e r m e i l r i a r m o n a z i o n a l e n o n è m a i s t a t o u n t a b ù . Q u i p e r ò s i a m o d i f r o n t e a q u a l c o s a c h e v a a l d i l à d e l l o s c o n t o s u l c a r r o a r m a t o . P u ò e s s e r e l a f i n e d i q u e l m o s t r o a n t i d e m o c r a t i c o c h e c i o p p r i m e d a d e c e n n i . N o n s p r e c h i a m o l ' o c c a s i o n e " .