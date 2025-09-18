R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l 4 o t t o b r e 2 0 2 5 a l l e o r e 1 1 : 0 0 , i n c o n t e m p o r a n e a i n o l t r e 2 0 C o m u n i i t a l i a n i , i d o c e n t i d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i G u g l i e l m o M a r c o n i t e r r a n n o l e z i o n i p u b b l i c h e i n p r e s e n z a a p e r t e a l l a c i t t a d i n a n z a . N a s c e c o s ì ' I l s a p e r e è d i t u t t i - U n a l e z i o n e i n p i a z z a ' , u n ’ i n i z i a t i v a c u l t u r a l e n a z i o n a l e c h e v a l o r i z z a i l t e r r i t o r i o c o m e p o n t e d i c u l t u r a e d i a l o g o . U n i M a r c o n i , p r i m o a t e n e o d i g i t a l e r i c o n o s c i u t o d a l M U R , p o r t a n e l p r o p r i o D n a l a m i s s i o n e d i r e n d e r e l a f o r m a z i o n e d i q u a l i t à i n c l u s i v a , d e m o c r a t i c a e a c c e s s i b i l e a t u t t i . S e l a d i m e n s i o n e d i g i t a l e c o n s e n t e o g n i g i o r n o d i a b b a t t e r e l e d i s t a n z e , i l 4 o t t o b r e l ’ u n i v e r s i t à s c e g l i e d i i n c o n t r a r e d i r e t t a m e n t e l e c o m u n i t à , t r a s f o r m a n d o l e p i a z z e i n l u o g h i d i s a p e r e v i v o , p a r t e c i p a t o e c o n d i v i s o . L e l e z i o n i a f f r o n t e r a n n o i t e m i c h e s e g n a n o i l n o s t r o t e m p o , d a l l ’ i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a a l l e s f i d e s o c i a l i , d a l p a t r i m o n i o a r t i s t i c o a l l a s o s t e n i b i l i t à , c o n u n l i n g u a g g i o e u n a p p r o c c i o a p e r t o a l d i a l o g o . N o n s o l o f o r m a z i o n e , d u n q u e , m a u n i n v i t o a l l a p a r t e c i p a z i o n e , a l l a r i f l e s s i o n e c o m u n e , a l l a c r e s c i t a c o l l e t t i v a . I l p r e s i d e n t e d i U n i M a r c o n i , A l e s s i o A c o m a n n i , c o m m e n t a : " Q u e s t a i n i z i a t i v a i n c a r n a p i e n a m e n t e l a m i s s i o n e c h e i l n o s t r o A t e n e o p o r t a a v a n t i d a o l t r e v e n t ’ a n n i , g a r a n t i r e u n a f o r m a z i o n e i n c l u s i v a e d i q u a l i t à , c a p a c e d i u n i r e l ’ I t a l i a d a N o r d a S u d . C o n I l s a p e r e è d i t u t t i v o g l i a m o r i b a d i r e c h e l a c o n o s c e n z a n o n è u n p r i v i l e g i o , m a u n d i r i t t o d i t u t t i . P o r t a r e l e z i o n i p u b b l i c h e e g r a t u i t e i n o l t r e 2 0 C o m u n i s i g n i f i c a d a r e v o c e a u n a c o m u n i t à d e l s a p e r e c h e a v v i c i n a p e r s o n e e t e r r i t o r i " . D a l d i g i t a l e a l l e p i a z z e : c o n I l s a p e r e è d i t u t t i , U n i M a r c o n i f i r m a u n a g r a n d e i n i z i a t i v a c u l t u r a l e n a z i o n a l e , c h e u n i s c e c i t t à e c o m u n i t à i n u n a l e z i o n e c o l l e t t i v a .