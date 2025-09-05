R o m a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ' E r c , i s t i t u i t o d a l l ' U n i o n e E u r o p e a n e l 2 0 0 7 , è i l p r i n c i p a l e e n t e e u r o p e o d i f i n a n z i a m e n t o d e l l a r i c e r c a d i f r o n t i e r a d i e c c e l l e n z a . F i n a n z i a r i c e r c a t o r i c r e a t i v i d i q u a l s i a s i n a z i o n a l i t à e d e t à p e r l a r e a l i z z a z i o n e d i p r o g e t t i i n t u t t a E u r o p a . I l p r o g e t t o C h o p i n ( a c r o n i m o d i A t o m i s t i c a p p r o a c h e s f o r p l a s m o n i c p h o t o i n d u c e d p h e n o m e n a ) d i T o m m a s o G i o v a n n i n i , d o c e n t e d i F i s i c a t e o r i c a d e l l a m a t e r i a c o n d e n s a t a a l d i p a r t i m e n t o d i F i s i c a d e l l ’ U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , s i è a g g i u d i c a t o l ’ a m b i t o f i n a n z i a m e n t o e u r o p e o n e l l a s e z i o n e S t a r t i n g G r a n t ( S T G ) , u n i c o S t a n d i n g G r a n t p e r l ’ a n n o 2 0 2 5 n e l l ' A t e n e o . “ I l m i o p r o g e t t o - s p i e g a G i o v a n n i n i - r i g u a r d a l o s v i l u p p o d i m o d e l l i t e o r i c i p e r l o s t u d i o d i p r o c e s s i f o t o i n d o t t i d a p l a s m o n i s u p e r f i c i a l i l o c a l i z z a t i . Q u e s t i v e n g o n o g e n e r a t i q u a n d o l a l u c e c h e è u n a r a d i a z i o n e e l e t t r o m a g n e t i c a i n t e r a g i s c e c o n n a n o p a r t i c e l l e m e t a l l i c h e , a d e s e m p i o d ' o r o o a r g e n t o , c h e s o n o c a p a c i d i c o n c e n t r a r e l ’ e n e r g i a i n s p a z i n a n o m e t r i c i d e l l ' o r d i n e d i u n m i l i a r d e s i m o d i m e t r o . I p l a s m o n i s u p e r f i c i a l i l o c a l i z z a t i s o n o o s c i l l a z i o n i e l e t t r o n i c h e c o l l e t t i v e i n m a t e r i a l i n a n o s t r u t t u r a t i , e c c i t a t e d a l l a l u c e . L e p r o p r i e t à u n i c h e d e i p l a s m o n i s u p e r f i c i a l i c o n s e n t o n o d i a t t i v a r e p r o c e s s i f o t o i n d o t t i , c o m e r e a z i o n i c h i m i c h e , u t i l i z z a n d o c o n d i z i o n i d i g r a n l u n g a p i ù s o s t e n i b i l i r i s p e t t o a l l a c a t a l i s i c o n v e n z i o n a l e . I l c a m p o c h e s t u d i a q u e s t i f e n o m e n i p r e n d e i l n o m e d i c a t a l i s i p l a s m o n i c a . L a c a t a l i s i p l a s m o n i c a è u n a p p r o c c i o i n n o v a t i v o c h e s f r u t t a l e p r o p r i e t à o t t i c h e d e i p l a s m o n i s u p e r f i c i a l i p e r p r o m u o v e r e r e a z i o n i c h i m i c h e " . “ I n q u e s t o m o d o - p r o s e g u e G i o v a n n i n i - s i p o s s o n o g e n e r a r e c a m p i e l e t t r i c i m o l t o i n t e n s i , c h e i n s i e m e a d a l t r i f e n o m e n i q u a n t i s t i c i s o n o i n g r a d o d i m o d i f i c a r e l a c h i m i c a d i s i s t e m i m o l e c o l a r i i n p r o s s i m i t à d e l l a l o r o s u p e r f i c i e e i n p a r t i c o l a r e l a l o r o r e a t t i v i t à " . I l g r a n d e i n t e r e s s e a t t u a l e v e r s o l a c a t a l i s i p l a s m o n i c a i n t e r m i n i d i s o s t e n i b i l i t à è d o v u t o a l f a t t o c h e e s s a c o n s e n t e d i r i d u r r e i l c o n s u m o e n e r g e t i c o a s s o c i a t o a l l a c a t a l i s i c o n v e n z i o n a l e , s o s t i t u e n d o c o n d i z i o n i d r a s t i c h e , c o m e a l t e t e m p e r a t u r e o p r e s s i o n i , c o n l ’ u s o d i l u c e v i s i b i l e o s o l a r e . L a c a t a l i s i p l a s m o n i c a p u ò i n f a t t i a v e r e v a r i u t i l i z z i , i n p a r t i c o l a r e p e r l a c h i m i c a s o s t e n i b i l e e l ’ e n e r g i a v e r d e . A l c u n i e s e m p i d i r e a z i o n i d i g r a n d e i m p a t t o c h e p o s s o n o e s s e r e g u i d a t e o a c c e l e r a t e t r a m i t e p r o c e s s i p l a s m o n i c i i n c l u d o n o , t r a l e a l t r e , l a r i d u z i o n e d e l l ' a n i d r i d e c a r b o n i c a a c o m b u s t i b i l i o m o l e c o l e d i i n t e r e s s e c h i m i c o , l a g e n e r a z i o n e d i i d r o g e n o t r a m i t e s c i s s i o n e f o t o i n d o t t a d e l l ’ a c q u a , l a f i s s a z i o n e d e l l ’ a z o t o i n c o n d i z i o n i b l a n d e , l ’ a t t i v a z i o n e d i m e t a l l i a b b o n d a n t i s u l l a T e r r a , c o m e a d e s e m p i o i l f e r r o , c h e s o n o n o r m a l m e n t e c a t a l i t i c a m e n t e i n a t t i v i . “ C h o p i n h a l ’ o b i e t t i v o d i c o s t r u i r e n u o v i m e t o d i t e o r i c i p e r m o d e l l i z z a r e e p r e v e d e r e q u e s t i f e n o m e n i c o m p l e s s i , a t t r a v e r s o u n a d e s c r i z i o n e a t o m i s t i c a s i a d e i s i s t e m i m o l e c o l a r i c h e d e l l e n a n o s t r u t t u r e . G r a z i e a m e t o d o l o g i e a v a n z a t e c h e u n i s c o n o c h i m i c a t e o r i c a , f i s i c a d e l l a m a t e r i a e e l e t t r o d i n a m i c a q u a n t i s t i c a , s a r à p o s s i b i l e d e s c r i v e r e i n d e t t a g l i o c o m e l e n a n o p a r t i c e l l e p l a s m o n i c h e a s s o r b o n o l u c e , t r a s f e r i s c o n o e n e r g i a e g u i d a n o r e a z i o n i c h i m i c h e i n v a r i e c o n d i z i o n i . C h o p i n c r e e r à u n p o n t e d i r e t t o t r a t e o r i a e d e s p e r i m e n t o , a p r e n d o l a s t r a d a a u n a p r o g e t t a z i o n e r a z i o n a l e d i n a n o m a t e r i a l i i n g r a d o d i s f r u t t a r e l a l u c e s o l a r e p e r p r o c e s s i c h i m i c i p i ù e f f i c i e n t i e s o s t e n i b i l i ” .