R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e p r o n u n c i a t e o g g i d a l l a m i n i s t r a B e r n i n i c o n t r o u n g r u p p o d i s t u d e n t i c h e l ’ h a c o n t e s t a t a a d A t r e j u s o n o i n a c c e t t a b i l i . D a v a n t i a r a g a z z e e r a g a z z i c h e p r o t e s t a n o l e g i t t i m a m e n t e c o n t r o u n a r i f o r m a r i v e l a t a s i u n c o l o s s a l e f l o p , l a m i n i s t r a h a p e n s a t o b e n e d i r i s p o n d e r e n o n n e l m e r i t o , m a i n s u l t a n d o l i : ‘ p o v e r i c o m u n i s t i ’ , ‘ i n u t i l i ’ . È u n c o m p o r t a m e n t o g r a v e e s c o n c e r t a n t e p e r c h i r i c o p r e u n r u o l o i s t i t u z i o n a l e e d o v r e b b e i n v e c e a s c o l t a r e , d i a l o g a r e e a s s u m e r s i l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à " . L o d i c h i a r a I r e n e M a n z i , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e i s t r u z i o n e e c u l t u r a a l l a C a m e r a . “ I l s e m e s t r e f i l t r o è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i : u n a r i f o r m a i m p r o v v i s a t a , b o c c i a t a d a s t u d e n t i , d o c e n t i e o p e r a t o r i d e l s e t t o r e , c h e r i s c h i a d i f a r p e r d e r e u n a n n o a m i g l i a i a d i r a g a z z e e r a g a z z i . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o l o d e n u n c i a d a m e s i , i n s i e m e a r e t t o r i , o r d i n i p r o f e s s i o n a l i e a s s o c i a z i o n i s t u d e n t e s c h e : u n p r o v v e d i m e n t o c h e h a c r e a t o c o n f u s i o n e , d i s u g u a g l i a n z e e u n u l t e r i o r e o s t a c o l o a l l ’ i n g r e s s o n e l l a f o r m a z i o n e m e d i c a , s e n z a m i g l i o r a r e i n a l c u n m o d o l a q u a l i t à d e i p e r c o r s i . L a m i n i s t r a B e r n i n i s e m b r a e s s e r e r i m a s t a l ’ u n i c a a d i f e n d e r e a o l t r a n z a q u e s t a r i f o r m a , i g n o r a n d o s i a l a r e a l t à s i a l e r i c h i e s t e d e l P a r l a m e n t o , c h e a t t e n d e d a m e s i r i s p o s t e p u n t u a l i s u l d i s a s t r o g e n e r a t o d a l s e m e s t r e f i l t r o . I n v e c e d i f o r n i r e d a t i , m o n i t o r a g g i e s o l u z i o n i , l a m i n i s t r a s c e g l i e l a v i a d e l l ’ a t t a c c o p e r s o n a l e v e r s o g l i s t u d e n t i " . " D a v v e r o u n p e s s i m o s e g n a l e . G l i s t u d e n t i c h e o g g i l ’ h a n n o c o n t e s t a t a n o n s o n o i n u t i l i : s o n o c i t t a d i n i c h e r i v e n d i c a n o i l d i r i t t o a l l o s t u d i o , d e n u n c i a n o u n s i s t e m a c h e n o n f u n z i o n a e c h i e d o n o s e m p l i c e m e n t e d i n o n e s s e r e p e n a l i z z a t i d a l l e s c e l t e s b a g l i a t e d e l G o v e r n o . P e r a l t r o , s o n o m e s i c h e i n t u t t a I t a l i a s i l e v a n o p r o t e s t e c h e v e n g o n o b o l l a t e c o m e i n u t i l i e s t r u m e n t a l i : g l i s t u d e n t i v a n n o a s c o l t a t i . C o n t i n u e r e m o a b a t t e r c i p e r c h é q u e s t a r i f o r m a v e n g a c a m b i a t a r a d i c a l m e n t e . L a m i n i s t r a B e r n i n i i n v e c e r i f l e t t a : c h i i n s u l t a i g i o v a n i p e r n a s c o n d e r e i p r o p r i e r r o r i n o n d i f e n d e l ’ u n i v e r s i t à i t a l i a n a , l a i n d e b o l i s c e " .