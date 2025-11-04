R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a L u m - L i b e r a u n i v e r s i t à m e d i t e r r a n e a G i u s e p p e D e g e n n a r o , c o n A l e s s a n d r o G a l a z z i , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d e l l ' a t e n e o , è e n t r a t a a f a r p a r t e d e i m e m b r i d e l n e t w o r k d i r i c e r c a e u r o p e o ' P a t i e n t S a f e t y R e l a t e d O u t c o m e M e a s u r e s i n E u r o p e a n I c u s ( S a f e I c u ) ' , s e l e z i o n a t o n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g r a m m a C o s t - E u r o p e a n C o o p e r a t i o n i n S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y . L ' i n i z i a t i v a - s p i e g a l a L u m i n u n a n o t a - r i e n t r a t r a l e C o s t A c t i o n s f i n a n z i a t e d a l l ' U n i o n e e u r o p e a e s i s v i l u p p a n e l l ' a r c o d i 4 a n n i ( 2 0 2 5 - 2 0 2 9 ) p e r a t t i v i t à d i r e t e , s c a m b i f o r m a t i v i , w o r k s h o p , p u b b l i c a z i o n i e s v i l u p p o d i s t r u m e n t i d i c o l l a b o r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e . I l p r o g e t t o S a f e - I c u è s t a t o v a l u t a t o p o s i t i v a m e n t e d a r e v i s o r i i n t e r n a z i o n a l i i n d i p e n d e n t i c h e n e h a n n o r i c o n o s c i u t o l ' e l e v a t a q u a l i t à s c i e n t i f i c a , i l p o t e n z i a l e i m p a t t o s u l m i g l i o r a m e n t o d e l l e c u r e i n t e n s i v e e l a s o l i d i t à d e l n e t w o r k p r o p o s t o . I l n e t w o r k p a n - e u r o p e o , c o o r d i n a t o d a l R o y a l C o l l e g e o f S u r g e o n s i n I r l a n d a , c o i n v o l g e r i c e r c a t o r i , p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i e r a p p r e s e n t a n t i d e i p a z i e n t i p r o v e n i e n t i d a 2 4 P a e s i ( A l b a n i a , B e l g i o , C r o a z i a , C i p r o , D a n i m a r c a , E s t o n i a , F i n l a n d i a , F r a n c i a , G e r m a n i a , G r e c i a , I r l a n d a , I s r a e l e , I t a l i a , L e t t o n i a , M a l t a , P a e s i B a s s i , M a c e d o n i a d e l N o r d , N o r v e g i a , P o l o n i a , S e r b i a , S l o v a c c h i a , S p a g n a , T u r c h i a e R e g n o U n i t o ) e p u n t a a s v i l u p p a r e u n a p p r o c c i o c o n d i v i s o e s t a n d a r d i z z a t o p e r l a m i s u r a z i o n e d i 3 i n d i c a t o r i d i s i c u r e z z a n e l l e t e r a p i e i n t e n s i v e : l e l e s i o n i d a p r e s s i o n e , l e i n f e z i o n i c o r r e l a t e a l l ' a s s i s t e n z a e i l d e l i r i u m . N o n o s t a n t e s i t r a t t i d i e v e n t i p r e v e n i b i l i , l a l o r o i n c i d e n z a r i m a n e e l e v a t a a c a u s a d e l l e d i f f e r e n z e t r a i s i s t e m i s a n i t a r i e u r o p e i e d e l l e d i s c r e p a n z e n e l l e m o d a l i t à d i m o n i t o r a g g i o e v a l u t a z i o n e . R e c e n t e m e n t e - r i f e r i s c e l a L u m - s i è s v o l t o a B r u x e l l e s i l p r i m o M a n a g e m e n t C o m m i t t e e M e e t i n g d u r a n t e i l q u a l e s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i m e m b r i d e i P a e s i p a r t e c i p a n t i e d e f i n i t i i 5 g r u p p i d i l a v o r o d e d i c a t i r i s p e t t i v a m e n t e a l l a p r e v e n z i o n e d e l l e l e s i o n i d a p r e s s i o n e , a l l e i n f e z i o n i c o r r e l a t e a l l ' a s s i s t e n z a , a l d e l i r i u m , a l l a f o r m a z i o n e d e g l i i n f e r m i e r i d i t e r a p i a i n t e n s i v a e a l l e s t r a t e g i e d i p o l i c y , d i s s e m i n a z i o n e e i m p a t t o . N e l p r i m o a n n o d i a t t i v i t à s i p r e v e d e l ' i d e n t i f i c a z i o n e d e g l i s t r u m e n t i d i m i s u r a z i o n e a f f i d a b i l i , l a m a p p a t u r a d e l l e p r a t i c h e c l i n i c h e e s i s t e n t i e l a p i a n i f i c a z i o n e d e l l e p r i m e a z i o n i f o r m a t i v e e d i d i s s e m i n a z i o n e . N e i p r o s s i m i 4 a n n i l a r e t e S a f e - I c u l a v o r e r à p e r c r e a r e s t r u m e n t i c o m u n i i n g r a d o d i a r m o n i z z a r e l a v a l u t a z i o n e d i q u e s t i e s i t i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e t r a i s i s t e m i s a n i t a r i e p r o m u o v e r e p r a t i c h e a s s i s t e n z i a l i b a s a t e s u e v i d e n z e c o n d i v i s e . U n e l e m e n t o d i s t i n t i v o d e l l ' i n i z i a t i v a è i l c o i n v o l g i m e n t o d i r e t t o d e i p a z i e n t i e d e i l o r o f a m i l i a r i n e i p r o c e s s i d i r i c e r c a , a f f i n c h é l e l o r o e s p e r i e n z e e p r o s p e t t i v e c o n t r i b u i s c a n o a o r i e n t a r e l e s t r a t e g i e d i m i g l i o r a m e n t o d e l l ' a s s i s t e n z a . P e r l a L u m s i t r a t t a d i u n ' i m p o r t a n t e o p p o r t u n i t à d i c o l l a b o r a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e p e r l a c r e s c i t a d e l s i s t e m a s a n i t a r i o e u r o p e o , c o n l ' o b i e t t i v o d i g a r a n t i r e c u r e s e m p r e p i ù s i c u r e , e f f i c a c i e c e n t r a t e s u l l a p e r s o n a .