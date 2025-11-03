R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e l c o r s o d i u n a c e r i m o n i a t e n u t a s i a l N a t i o n a l H e a l t h C o m m i t t e e a P e c h i n o , S a b i n o I l i c e t o , d i r e t t o r e d e l l a S c h o o l o f H e a l t h d e l l a L u m - L i b e r a U n i v e r s i t à M e d i t e r r a n e a e d i r e t t o r e s c i e n t i f i c o d e l C e n t r o C u o r e d e l M a t e r D e i H o s p i t a l , h a d o n a t o a l l a C o m m i s s i o n e S a n i t à d e l l a R e p u b b l i c a P o p o l a r e C i n e s e u n p r o g r a m m a e d u c a z i o n a l e d i g i t a l e c h e a f f r o n t a t u t t o l o s p e t t r o d e l l ' e c o c a r d i o g r a f i a . " L ' e c o c a r d i o g r a f i a è l ' i n d a g i n e d i a g n o s t i c a p i ù i m p o r t a n t e e d i f f u s a i n c a r d i o l o g i a - a f f e r m a I l i c e t o - e c o n t r a r i a m e n t e d a q u a n t o a c c a d e n e l m o n d o o c c i d e n t a l e , i n C i n a v i e n e e f f e t t u a t a n e l l e i s t i t u z i o n i r a d i o l o g i c h e e n o n i n q u e l l e c a r d i o l o g i c h e . I l N a t i o n a l H e a l t h C o m m i t t e e c i n e s e è d i v e n u t o c o n s a p e v o l e d i q u e s t a e r r o n e a i m p o s t a z i o n e c l i n i c a e h a d e c i s o d i f a r s ì c h e l a m i g r a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à e c o c a r d i o g r a f i c a d a l l e r a d i o l o g i e a l l e c a r d i o l o g i e s i c o m p l e t i o b b l i g a t o r i a m e n t e e n t r o i l p r o s s i m o q u a d r i e n n i o , i d e n t i f i c a n d o n e l p r o g r a m m a e d u c a z i o n a l e d i g i t a l e c h e h o r e a l i z z a t o c o n i l p a t r o c i n i o d e l l ' u n i v e r s i t à L u m l o s t r u m e n t o e d u c a z i o n a l e i d e a l e d a u t i l i z z a r e s u s c a l a n a z i o n a l e a l f i n e d i i m p l e m e n t a r e l e c o n o s c e n z e d e i c a r d i o l o g i c i n e s i i n a m b i t o e c o c a r d i o g r a f i c o " . S i t r a t t a d i u n a s o r t a d i e n c i c l o p e d i a d i g i t a l e a r r i c c h i t a d a l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c o m p o s t a d a 5 0 l e z i o n i a c c e s s i b i l i v i a w e b c o r r e d a t e d a u n p r e z i o s i s s i m o p a t r i m o n i o d i i m m a g i n i d i a g n o s t i c h e , c h e d a r à a i c a r d i o l o g i c i n e s i l ' o p p o r t u n i t à d i d i v e n t a r e a u t o s u f f i c i e n t i n e l g e s t i r e l a p i ù i m p o r t a n t e e d i f f u s a d e l l e m e t o d i c h e d i a g n o s t i c h e c a r d i o l o g i c h e . " S e n z a d u b b i o - c o n c l u d e I l i c e t o - è u n i m p o r t a n t e r i c o n o s c i m e n t o p e r l a m e d i c i n a i t a l i a n a e i n p a r t i c o l a r e p e r l ' u n i v e r s i t à L u m " .