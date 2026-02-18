M i l a n o , 1 8 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - U n i C r e d i t h a a d e r i t o a l p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a t r a l a S t r u t t u r a d i m i s s i o n e Z e s e l ’ A B I , f i r m a t o n e l l e s c o r s e s e t t i m a n e d a l C o o r d i n a t o r e d e l l a S t r u t t u r a d i m i s s i o n e Z e s G i u s e p p e R o m a n o e d a l D i r e t t o r e G e n e r a l e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e B a n c a r i a I t a l i a n a M a r c o E l i o R o t t i g n i . I l p r o t o c o l l o p u n t a a f a v o r i r e l ’ a c c e s s o a l c r e d i t o d e l l e i m p r e s e c h e i n v e s t o n o a l l ’ i n t e r n o d e l l a Z e s u n i c a p e r i l M e z z o g i o r n o . T a l e a r e a c o m p r e n d e i t e r r i t o r i d e l l e r e g i o n i A b r u z z o , B a s i l i c a t a , C a l a b r i a , C a m p a n i a , M o l i s e , P u g l i a , S i c i l i a e S a r d e g n a n o n c h é , p e r e f f e t t o d e l l a l e g g e d e l 2 0 2 5 , a n c h e i t e r r i t o r i d e l l e r e g i o n i M a r c h e e U m b r i a . L ’ a c c o r d o - s o t t o l i n e a i l g r u p p o - p r e v e d e a n c h e l a c o s t i t u z i o n e d i u n T a v o l o p e r m a n e n t e A B I – S t r u t t u r a d i m i s s i o n e Z e s , q u a l e a m b i t o p e r d i s c u t e r e e a p p r o f o n d i r e l e d i v e r s e e s i g e n z e d e l l e i m p r e s e c h e o p e r a n o i n q u e l l e a r e e . A d e r e n d o a l p r o t o c o l l o , U n i C r e d i t s i i m p e g n a a m e t t e r e i n c a m p o u n a s e r i e d i a z i o n i p e r s u p p o r t a r e g l i i n v e s t i m e n t i n e l M e z z o g i o r n o , c o n p a r t i c o l a r e f o c u s s u l l o s v i l u p p o d e l l e f i l i e r e r i t e n u t e s t r a t e g i c h e a l i v e l l o n a z i o n a l e , q u a l i a g r o a l i m e n t a r e e a g r o i n d u s t r i a , t u r i s m o , m a d e i n I t a l y d i q u a l i t à , c h i m i c a e f a r m a c e u t i c a , a e r o s p a z i o e a l t r e . N e l q u a d r o d e l l ’ i n t e s a , U n i C r e d i t m e t t e r à a d i s p o s i z i o n e s t r u m e n t i d i f i n a n z i a m e n t o i n n o v a t i v i , c o m e m i n i b o n d e t r a n c h e d c o v e r . L e i m p r e s e c l i e n t i i n t e r e s s a t e p o t r a n n o i n o l t r e a c c e d e r e g r a t u i t a m e n t e a l s e r v i z i o d i p r o f i l a z i o n e E S G t r a m i t e l a p i a t t a f o r m a O p e n - e s , s v i l u p p a t o c o n C e r v e d R a t i n g A g e n c y . I l s e r v i z i o p e r m e t t e a l l ’ i m p r e s a d i m i s u r a r e l a p r o p r i a p e r f o r m a n c e d i s o s t e n i b i l i t à , o t t e n e r e u n p u n t e g g i o e p o s i z i o n a r s i r i s p e t t o a l s e t t o r e , f a c i l i t a n d o l ' a c c e s s o a s o l u z i o n i d i f i n a n z i a m e n t o m i r a t e . L a v o l o n t à - s i s o t t o l i n e a - " è q u e l l a d i m a s s i m i z z a r e g l i s t r u m e n t i a g e v o l a t i v i s p e c i f i c a m e n t e p r e v i s t i p e r i t e r r i t o r i p a r t e d e l l a Z e s u n i c a e a m p l i a r e l ’ a c c e s s o a l c r e d i t o p e r l e i m p r e s e c h e s c e l g o n o d i i n v e s t i r e " . “ C o n l ’ a d e s i o n e a l p r o t o c o l l o Z e s - A b i – a f f e r m a R e m o T a r i c a n i , D e p u t y H e a d d i U n i C r e d i t I t a l i a – c o n f e r m i a m o i l n o s t r o s o s t e g n o a l l e i m p r e s e c h e i n v e s t o n o n e l l o s v i l u p p o , n e l l a c o m p e t i t i v i t à e n e l l ’ o c c u p a z i o n e d e i t e r r i t o r i d e l M e z z o g i o r n o . N e l 2 0 2 5 a b b i a m o e r o g a t o o l t r e 1 5 m i l i a r d i d i n u o v o c r e d i t o a f a v o r e d e l l e P M I , p e r l e q u a l i a b b i a m o r i n n o v a t o i l n o s t r o i m p e g n o a n c h e n e l p i a n o i n d u s t r i a l e U n i C r e d i t U n l i m i t e d p r e s e n t a t o d i r e c e n t e . ”