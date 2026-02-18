Milano, 18 feb. - (Adnkronos) - UniCredit ha aderito al protocollo dintesa tra la Struttura di missione Zes e lABI, firmato nelle scorse settimane dal Coordinatore della Struttura di missione Zes Giuseppe Romano e dal Direttore Generale dellAssociazione Bancaria Italiana Marco Elio Rottigni. Il protocollo punta a favorire laccesso al credito delle imprese che investono allinterno della Zes unica per il Mezzogiorno. Tale area comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna nonché, per effetto della legge del 2025, anche i territori delle regioni Marche e Umbria. Laccordo - sottolinea il gruppo - prevede anche la costituzione di un Tavolo permanente ABI Struttura di missione Zes, quale ambito per discutere e approfondire le diverse esigenze delle imprese che operano in quelle aree. Aderendo al protocollo, UniCredit si impegna a mettere in campo una serie di azioni per supportare gli investimenti nel Mezzogiorno, con particolare focus sullo sviluppo delle filiere ritenute strategiche a livello nazionale, quali agroalimentare e agroindustria, turismo, made in Italy di qualità, chimica e farmaceutica, aerospazio e altre. Nel quadro dellintesa, UniCredit metterà a disposizione strumenti di finanziamento innovativi, come minibond e tranched cover. Le imprese clienti interessate potranno inoltre accedere gratuitamente al servizio di profilazione ESG tramite la piattaforma Open-es, sviluppato con Cerved Rating Agency. Il servizio permette allimpresa di misurare la propria performance di sostenibilità, ottenere un punteggio e posizionarsi rispetto al settore, facilitando l'accesso a soluzioni di finanziamento mirate. La volontà - si sottolinea - "è quella di massimizzare gli strumenti agevolativi specificamente previsti per i territori parte della Zes unica e ampliare laccesso al credito per le imprese che scelgono di investire". Con ladesione al protocollo Zes-Abi afferma Remo Taricani, Deputy Head di UniCredit Italia confermiamo il nostro sostegno alle imprese che investono nello sviluppo, nella competitività e nelloccupazione dei territori del Mezzogiorno. Nel 2025 abbiamo erogato oltre 15 miliardi di nuovo credito a favore delle PMI, per le quali abbiamo rinnovato il nostro impegno anche nel piano industriale UniCredit Unlimited presentato di recente.