R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " O r b a n è u n o s t r a n o p a r a d o s s o , p e r c h é d a u n l a t o è l a d i m o s t r a z i o n e c h e n o n s i p u ò p r e s c i n d e r e d a l l ' E u r o p a . P u r e s s e n d o f o r t e m e n t e a n t i - e u r o p e o v u o l e s t a r c i , p e r c h é l ' E u r o p a c o m u n q u e c o n t a e s s e n d o u n g r a n d e m e r c a t o n e l q u a l e O r b a n f a d u m p i n g a n c h e a l n o s t r o p a e s e . P e r ò c o n t e m p o r a n e a m e n t e è , i n r a g i o n e d e l d i r i t t o d i v e t o , i l g r a n d e h a n d i c a p p e r c u i l ' E u r o p a n o n c o n t a a b b a s t a n z a , q u e l l o c h e i m p e d i s c e i n i z i a t i v e c o m u n i s u q u a s i t u t t i i t e m i a p a r t i r e d a l s u p e r a m e n t o d e l d u m p i n g a l l ' i n t e r n o d e l l ' U e . C o n l ' e s e r c i z i o d e l d i r i t t o d i v e t o i l P r e m i e r u n g h e r e s e p u ò c o n t i n u a r e , i n f a t t i , a m a n t e n e r e u n a f i s c a l i t à d i f f e r e n z i a t a e q u i n d i f a r e c o m p e t i z i o n e a l l e n o s t r e i m p r e s e " . L o h a d e t t o l ' e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e r e s p o n s a b i l e P o l i t i c h e i n d u s t r i a l i d e l P d , A n d r e a O r l a n d o , a T a g a d a ' s u L a 7 . " L ' a b b i a m o v i s t o n e l l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e , O r b a n è q u e l l o c h e s o s t a n z i a l m e n t e h a f a t t o p i ù o s t r u z i o n i s m o a u n ' i n i z i a t i v a c o m u n e s u l l a q u e s t i o n e u c r a i n a . Q u i n d i O r b a n è c o n t e m p o r a n e a m e n t e - o s s e r v a l ' e x m i n i s t r o d e m - q u e l l o c h e d e n u n c i a i l f a t t o , c o m e l a r g a p a r t e d e l l a d e s t r a , c h e l ' E u r o p a n o n c o n t a a b b a s t a n z a e l a c a u s a d e l f a t t o c h e l ' E u r o p a n o n c o n t a a b b a s t a n z a . E i n q u e s t o p a r a d o s s o , i n q u e s t a r e n d i t a d i p o s i z i o n e , d a n n e g g i a g l i i n t e r e s s i d e l n o s t r o p a e s e " .