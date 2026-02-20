R o m a , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a s f i d a g e o p o l i t i c a p i ù f o r t e o g g i , s e i o d e v o i n d i c a r e u n a c l a s s i f i c a , è q u e l l a c h e p o t r e m m o d e f i n i r e l ' u n i t à d e l l ' O c c i d e n t e . S e i o m i t r o v o , n o n s o l t a n t o a R o m a o v v i a m e n t e , m a a P a r i g i , a N e w Y o r k , m a d i r e i a n c h e a C a r a c a s , a S a n P i e t r o b u r g o e s e n t o i l s u o n o d i u n a c a m p a n a , m i t r o v o a c a s a m i a . N o n è c o s ì d a p p e r t u t t o e q u e s t a u n i t à p u r t r o p p o o g g i l ' a b b i a m o p e r s a , l ' a b b i a m o p e r s a c o l c o n f l i t t o d i c u i c a d r à i l q u a r t o a n n i v e r s a r i o t r a q u a l c h e g i o r n o , l a g u e r r a i n U c r a i n a , c h e è u n c o n f l i t t o t r a d u e n a z i o n i c o n r a d i c i c r i s t i a n e a l l ' i n t e r n o d e l l ' E u r o p a . L ' a b b i a m o p e r s o n o n c o n c o n f l i t t i b e l l i c i , m a c e r t a m e n t e c o n q u e l l a c h e p o t r e m m o d e f i n i r e u n a f o r t e d i a l e t t i c a e s i s t e n t e o g g i t r a l e d u e s p o n d e d e l l ' A t l a n t i c o . Q u e s t a è l a d i m e n s i o n e s u c u i l a v o r a r e m a g g i o r m e n t e e s u c u i i l G o v e r n o s t a l a v o r a n d o " . L o h a a f f e r m a t o i l s o t t o s e g r e t a r i o a l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , A l f r e d o M a n t o v a n o , i n t e r v i s t a t o d a l d i r e t t o r e d i ' L i b e r o , M a r i o S e c h i , i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o ' L a s i c u r e z z a o g g i ' . " S t a m a t t i n a - h a a g g i u n t o l ' e s p o n e n t e d e l l ' E s e c u t i v o - s e n t i v o i n u n t a l k s h o w l a c o n d u t t r i c e c h e p a r l a v a d i e q u i l i b r i s m o d e l l a M e l o n i s u l p u n t o . I o c r e d o c h e c i s i a u n a d i f f e r e n z a f o n d a m e n t a l e t r a e q u i l i b r i s m o e d e q u i l i b r i o , p e r c h é c o n t u t t o i l r i s p e t t o p e r l ' a m b i t o c i r c e n s e , l ' e q u i l i b r i s m o a p p a r t i e n e a l c i r c o . L ' e q u i l i b r i o c h e o g g i i l G o v e r n o s t a f a t i c o s a m e n t e p e r s e g u e n d o a p p a r t i e n e a l l a s f e r a d i r e s p o n s a b i l i t à d i u n a n a z i o n e c h e o g g i s i t r o v a a l c e n t r o d i s c e n a r i i n t e r n a z i o n a l i d a l G o l f o a l l e d u e s p o n d e d e l l ' A t l a n t i c o " .