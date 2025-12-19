R o m a , 1 9 d i c ( A d n k r o n o s ) - " P e r d u e g i o r n i s i è d i s c u s s o s u c o m e a i u t a r e l ' U c r a i n a d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o , u s a n d o g l i a s s e t r u s s i o i l d e b i t o c o m u n e . A l l a f i n e s i s t a d e c i d e n d o d i i n t r a p r e n d e r e q u e s t a s e c o n d a s t r a d a . È g i u s t i s s i m o s o s t e n e r e l ’ U c r a i n a . M a è m a n c a t a c o m p l e t a m e n t e l a d i s c u s s i o n e s u c o m e f e r m a r e i l c o n f l i t t o . Q u e s t a i n i z i a t i v a è s t a t a l a s c i a t a s o l o a g l i U s a d i T r u m p . S e l ' E u r o p a n o n d i v e n t e r à u n s o g g e t t o p o l i t i c o v e r o n o n p o t r à c o m p e t e r e i n u n m o n d o f a t t o d a g i g a n t i " . L o h a d i c h i a r a t o i l d e p u t a t o d e l P d R o b e r t o S p e r a n z a , o s p i t e d i C o f f e e B r e a k s u L a 7 .