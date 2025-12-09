R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t i u l t i m i g i o r n i a b b i a m o v i s t o P u t i n a c c o g l i e r e c o n f a v o r e l a n u o v a s t r a t e g i a d e l p r e s i d e n t e T r u m p n e g l i S t a t i U n i t i . P e n s o c h e n o n s i a s o r p r e n d e n t e , m a è p r o f o n d a m e n t e p r e o c c u p a n t e , p e r c h é q u e l l a s t r a t e g i a i n c l u d e u n a t t a c c o a i v a l o r i d e l l ' U n i o n e E u r o p e a e a n c h e m i n a c c e i n a c c e t t a b i l i d i i n t e r f e r i r e " c o n l e p o l i t i c h e d e l l ' U n i o n e e u r o p e a . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n i n t e r v e n e n d o i n c o l l e g a m e n t o a l l ' i n i z i a t i v a d e l g r u p p o S & D s u l l a C a r t a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i d e l l ' U e . " E a l l o s t e s s o t e m p o a b b i a m o v i s t o E l o n M u s k c h i e d e r e c h e l ' U e s i a a b o l i t a " p a r a g o n a n d o l a " b a n d i e r a e u r o p e a a q u e l l a n a z i s t a , m e n t r e s a p p i a m o t u t t i c h e l ' U e è i l s i m b o l o d e l p i ù g r a n d e e s p e r i m e n t o d i d e m o c r a z i a d e l l a s t o r i a r e c e n t e , n a t a d o p o i l d i s a s t r o d e l n a z i o n a l i s m o e d e l l e g u e r r e m o n d i a l i . P e r q u e s t o n o i d o b b i a m o d i f e n d e r e l ' U e d i f r o n t e a q u e s t i a t t a c c h i " , d i f r o n t e a " u n a s t r a t e g i a c h i a r a c h e c i v u o l e d i v i s i e p i ù v u l n e r a b i l i " . P e r q u e s t o , p e r " r e a g i r e a q u e s t e m i n a c c e , n o i d o b b i a m o f a r e p a s s i a v a n t i v e r s o u n a m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e . O l ' E u r o p a è p i ù u n i t a e f e d e r a l e o i l f u t u r o è a r i s c h i o . D o b b i a m o s u p e r a r e i l d i r i t t o d i v e t o , a n d a r e a v a n t i c o n g l i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e u r o p e i , s v i l u p p a r e u n p i a n o i n d u s t r i a l e e u r o p e o , u n p i a n o s o c i a l e e u r o p e o c h e a i u t i l e n o s t r e i m p r e s e e i n o s t r i l a v o r a t o r i . M a d o b b i a m o a n c h e p e n s a r e d i c o n v e r g e r e s u u n a d i f e s a e u n a p o l i t i c a e s t e r a c o m u n e e u r o p e a . Q u e s t a è l a s f i d a c h e a b b i a m o d i f r o n t e o g g i " .