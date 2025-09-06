R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " M e n o m a l e c h e S e r g i o c h e c ' è , n e l s e n s o c h e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , è u n a g a r a n z i a s i a p e r l a s u a c r e d i b i l i t à , c h e p e r i l m o d o c o n i l q u a l e e s e r c i t a i l s u o m a g i s t e r o . L e p a r o l e d i S e r g i o M a t t a r e l l a s u l l ' E u r o p a s o n o s a c r o s a n t e , i l p r o b l e m a n o n è c i ò c h e d i c e M a t t a r e l l a , i l p r o b l e m a è c h e a B r u x e l l e s n o n l o a s c o l t a n o , p e r c h è d a v v e r o g l i e r r o r i f a t t i n e i c o n f r o n t i d e l l ' E s t n o n p o s s o n o e s s e r e s a n a t i d i c e n d o : ' a h p e r ò q u e l l a f o t o m i f a p a u r a p e r c h è l o r o s o n o b r u t t i e c a t t i v i ' . A b b i a m o c r e a t o n o i l e c o n d i z i o n i p e r c h è q u e s t i s i m e t t e s s e r o i n s i e m e c o n t r o d i n o i " . L o h a a f f e r m a t o M a t t e o R e n z i , o s p i t e d i ' A g e n d a ' s u S k y T g 2 4 . " S i a m o i n u n m o m e n t o - h a p o i a g g i u n t o l ' e x p r e m i e r - n e l q u a l e l a M e l o n i s o g n a d i p r e n d e r s i p i e n i p o t e r i , d i a n d a r e a l Q u i r i n a l e c a m b i a n d o l a f o r m a g i u r i d i c a d e l P a e s e s e n z a f a r e r i f o r m e m a s e m p l i c e m e n t e p e r v i a d e f a c t o . I o d i c o m e n o m a l e c h e a l Q u i r i n a l e c ' è u n a r b i t r o , p e r c h é f i n o a c h e a b b i a m o q u e s t a C o s t i t u z i o n e s e r v e u n a r b i t r o a u t o r e v o l e i n c u i t u t t i s i p o s s a n o r i c o n o s c e r e " .