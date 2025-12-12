R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " M e n o m a l e c h e M a t t a r e l l a c ' è . A v e r l o e l e t t o è s t a t o u n b e n e , a m a g g i o r r a g i o n e c o n u n G o v e r n o s o v r a n i s t a . M e l o n i è z i g z a g a n t e : s t a u n a v o l t a c o n i V o l e n t e r o s i , u n ' a l t r a c o n T r u m p . P e r ò , d o b b i a m o e s s e r e s i n c e r i . C h i c o m e n o i c r e d e n e g l i S t a t i U n i t i d ' E u r o p a d i c e c h e l ' U e d e v e t o r n a r e a l c e n t r o , m a p e r f a r l o d e v e a n c h e c a m b i a r e . O g g i a b b i a m o u n a U e c h e s i è i m p i g r i t a , e l o d i c o n o g l i e u r o p e i s t i c o n v i n t i c o m e P r o d i e D r a g h i . M a l ' E u r o p a è c o m u n q u e i l f u t u r o . I T r u m p p a s s a n o , m e n t r e l a b u r o c r a z i a e u r o p e a v a s m a n t e l l a t a p e r t o r n a r e a p o r t a r e l a p o l i t i c a i n E u r o p a . " L o h a a f f e r m a t o M a t t e o R e n z i , o s p i t e a ' O t t o e m e z z o ' s u L a 7 .