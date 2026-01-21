R o m a 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ E ' m o l t o n e g a t i v o i l v o t o c h e r i n v i a i l M e r c o s u r a l l a C o r t e d i G i u s t i z i a , p e r d e r e m o d e l t e m p o c h e n o n p o s s i a m o p e r m e t t e r c i . L ’ e c o n o m i a e u r o p e a e i t a l i a n a h a n n o b i s o g n o d i e s p o r t a r e e d i n u o v i m e r c a t i ” , c o s ì M a t t e o R i c c i , e u r o p a r l a m e n t a r e P d . “ A b b i a m o a v u t o m o l t e g a r a n z i e d i r e c i p r o c i t à r i s p e t t o a i p r o d o t t i a g r i c o l i e s u l l a c a r n e . S o l o l ' 1 , 5 % d e l t o t a l e d e g l i a l l e v a m e n t i e u r o p e i v e r r e b b e i m p o r t a t o d a q u e i P a e s i , p e r q u e s t o l a r i t e n g o u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à c h e è s t a t a r i n v i a t a . - a f f e r m a R i c c i - U n a s c e l t a c h e p e s a a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a g e o p o l i t i c o p e r c h é u n a c c o r d o t r a E u r o p a e S u d A m e r i c a s a r e b b e s t a t o u n g r a n d e m e s s a g g i o a l m o n d o : T r u m p c h i u d e i m e r c a t i c o n i d a z i e u l t e r i o r e p r o t e z i o n i s m o p e r l a G r o e n l a n d i a , n o i r a f f o r z i a m o g l i a c c o r d i c o m m e r c i a l i e g e o p o l i t i c i " . " Q u e s t o r i s u l t a t o è a n c h e l a d i m o s t r a z i o n e d i u n a d i f f i c o l t à d i t e n u t a d e l l a m a g g i o r a n z a e u r o p e a . D o m a n i c i s a r à u n ' u l t e r i o r e e m o z i o n e d i s f i d u c i a n e i c o n f r o n t i d i V o n D e r L e y e n , a b b i a m o b i s o g n o d i r a f f o r z a r e i l G o v e r n o e u r o p e o c o n l e a d e r s h i p p i ù f o r t i e a u t o r e v o l i e c o n m a g g i o r a n z e e u r o p e i s t e c h e n o n v a d a n o s o t t o , c o m e o g g i , a l p r i m o v o t o s t r a t e g i c o ” .