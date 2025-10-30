R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o f o r t e m e n t e p r e o c c u p a t i p e r c h é a d o g g i n o n c ' è l a c l a u s o l a d i s a l v a g u a r d i a a u t o m a t i c a e n o n c ' è i l p r i n c i p i o d i r e c i p r o c i t à " . E ' c a t e g o r i c o i l g i u d i z i o d i E t t o r e P r a n d i n i , p r e s i d e n t e d i C o l d i r e t t i , s u l l ' a c c o r d o d e l l ' U n i o n e e u r o p e a c o n i P a e s i d e l M e r c o s u r , i n t e r v e n u t o o g g i a l l ' a s s e m b l e a d i U n a i t a l i a . P e r P r a n d i n i i n f a t t i s o n o " e l e m e n t i c h e v a n n o a f o r t i f i c a r e e a d i f e n d e r e i l n o s t r o s i s t e m a p r o d u t t i v o , p r o p r i o p e r c h i s i è d i s t i n t o i n q u e s t i a n n i n e l f a r e g r a n d i i n v e s t i m e n t i l e g a t i a l l a q u a l i t à d e l p r o d o t t o , c o m e d i m o s t r a l o s t e s s o s e t t o r e a v i c o l o c h e h a r i d o t t o l ' u t i l i z z o d e l l a f a r m a c e u t i c a a l l ' i n t e r n o d e g l i a l l e v a m e n t i q u a s i a l 9 5 % e c i r e n d e o g g i n e l l a p o s i z i o n e p i ù a l t a n e l l a g r a d u a t o r i a a l i v e l l o g l o b a l e p e r q u a l i t à d i p r o d o t t o " . " N o i n o n s i a m o p e r l a c h i u s u r a d e i m e r c a t i , c i m a n c h e r e b b e - s o t t o l i n e a P r a n d i n i - t r a l ' a l t r o i l s e t t o r e a v i c o l o è q u e l l o o g g i n e l n o s t r o p a e s e c h e è i l p i ù a u t o s u f f i c i e n t e r i s p e t t o a t u t t i g l i a l t r i , c o n u n d a t o d e l 1 0 5 % p e r q u a n t o r i g u a r d a l a p r o d u z i o n e i n t e r m i n i g e n e r a l i l e g a t a a l f a b b i s o g n o e q u i n d i a b b i a m o l a n e c e s s i t à d i e s p o r t a r e p e r ò - s p i e g a - p r e t e n d i a m o u n a r e g o l a m o l t o s e m p l i c e , l a r e c i p r o c i t à : s t e s s e r e g o l e i m p o s t e a l l e n o s t r e i m p r e s e d e v o n o v a l e r e q u a n d o n o i i m p o r t i a m o p r o d o t t i p r o v e n i e n t i d a a l t r i c o n t i n e n t i " .