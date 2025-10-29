CIVITAVECCHIA – Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Luca Grossi, interviene sulla situazione della raccolta differenziata a Civitavecchia, tornata al centro delle polemiche per i disagi e il degrado diffuso in diverse zone della città.

«Diverse erano state le mie rimostranze – spiega Grossi – come consigliere comunale di Forza Italia insieme ai colleghi di opposizione, sul nuovo calendario della raccolta differenziata, sui nuovi orari e sull’assenza di una fase di avvio e di informazione adeguata. Avevo messo in guardia l’assessore Giannini quando, in piena estate e nel giro di pochi giorni, aveva deciso di rivoluzionare completamente il sistema di raccolta senza una programmazione seria e senza valutare le conseguenze pratiche di tali scelte».

Il consigliere sottolinea poi uno dei punti più criticati della riforma: «In particolare – prosegue – l’eliminazione del turno notturno e la scelta di concentrare la raccolta nelle ore diurne, in pieno traffico cittadino e soprattutto negli orari di entrata e uscita dalle scuole, rappresentavano una problematica evidente e facilmente prevedibile».

Grossi ricorda inoltre come Forza Italia avesse proposto una direzione diversa: «Avevamo anche indicato – afferma – che il vero passo avanti sarebbe stato l’introduzione dei cassonetti intelligenti, già annunciati ma mai visti, che avrebbero potuto migliorare l’efficienza e il decoro urbano».

Oggi, secondo il capogruppo azzurro, «la situazione è sotto gli occhi di tutti: rifiuti abbandonati, cassonetti stracolmi e animali che banchettano con l’immondizia nelle vie della città».

Grossi chiude con un appello all’amministrazione: «Chi ha preso decisioni affrettate e senza ascoltare le opposizioni non può ora scaricare le responsabilità su altri. Serve subito un piano serio di gestione dei rifiuti, condiviso e accompagnato da strumenti moderni e campagne informative reali, non improvvisazioni estive».