R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a p p r o v a z i o n e d e l l a r i c h i e s t a d i u n p a r e r e a l l a C o r t e d i G i u s t i z i a s u a l c u n i a s p e t t i d e l l ’ A c c o r d o U E – M e r c o s u r è u n a s c e l t a m i o p e c h e b l o c c a i l p e r c o r s o d i a p p r o v a z i o n e d e l t r a t t a t o e i n c r i n a l a c r e d i b i l i t à d e l l ’ E u r o p a i n u n a f a s e d e l i c a t i s s i m a d a l p u n t o d i v i s t a g e o p o l i t i c o " . C o s ì A n t o n i o M i s i a n i , r e s p o n s a b i l e E c o n o m i a n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . “ L a s c e l t a d i l a t o r i a c h e è p r e v a l s a - s o t t o l i n e a - i m p a t t e r à n e g a t i v a m e n t e s u l p e r c o r s o d i d i s c u s s i o n e p a r l a m e n t a r e d e l t r a t t a t o e i n d e b o l i r à l a l e a d e r s h i p d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a n e i c o n f r o n t i d e i P a e s i c h e d i f e n d o n o l a c o o p e r a z i o n e m u l t i l a t e r a l e i n u n c o n t e s t o d i p r e p o t e n t e r i t o r n o d e l p r o t e z i o n i s m o . C o m e P D c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e p e r c h é l ’ a c c o r d o U E – M e r c o s u r d i v e n t i p i e n a m e n t e o p e r a t i v o . C o s t r u i r e i l p i ù g r a n d e b l o c c o d i l i b e r o s c a m b i o a l m o n d o è u n p a s s a g g i o c r u c i a l e p e r d i f e n d e r e e r i l a n c i a r e u n s i s t e m a m u l t i l a t e r a l e b a s a t o s u l l a f o r z a d e l d i r i t t o , c r e a n d o o p p o r t u n i t à p o s i t i v e p e r i c i t t a d i n i e l e i m p r e s e . R i t a r d a r e q u e s t o p e r c o r s o - c o n c l u d e i l s e n a t o r e d e m - s i g n i f i c a r e n d e r e l ’ E u r o p a p i ù f r a g i l e i n u n o s c e n a r i o g e o p o l i t i c o i n s t a b i l e e c o m p l e s s o " .