R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I d e p u t a t i f r a n c e s i , p o l a c c h i , g r e c i e r u m e n i , d i t u t t i i g r u p p i p o l i t i c i , s o m m a n o i l o r o v o t i a q u e l l i d i e s t r e m a d e s t r a e d e s t r e m a s i n i s t r a , e q u e s t o è i l r i s u l t a t o : M e r c o s u r r i n v i a t o a l l a C o r t e d i G i u s t i z i a e r a t i f i c a b l o c c a t a . A u t o l e s i o n i s m o p u r o , T r u m p s e l a r i d e " . L o s c r i v e G i o r g i o G o r i d e l P d s u i s o c i a l . " S e s i f a e c c e z i o n e p e r l ’ e s t r e m a d e s t r a e l ’ e s t r e m a s i n i s t r a - L e g a , 5 S t e l l e e A v s c o m p r e s i - , c h e i n o g n i m o d o h a n n o c e r c a t o d i a f f o s s a r e l ’ a c c o r d o , i l v o t o d e l P a r l a m e n t o U e c h e h a c o n g e l a t o i l M e r c o s u r è l e g g i b i l e p e r ' g e o g r a f i e n a z i o n a l i ' , e n o n p e r s c h i e r a m e n t i p o l i t i c i . F r a n c e s i , p o l a c c h i , r u m e n i , g r e c i , c r o a t i , b e l g i f r a n c o f o n i : d e p u t a t i c h e h a n n o p e n s a t o a i r i s p e t t i v i e l e t t o r a t i l o c a l i , a i t r a t t o r i s o t t o c a s a , a n z i c h é a g l i i n t e r e s s i e u r o p e i . I l r i s u l t a t o è u n c l a m o r o s o a u t o g o l , a m p l i f i c a t o d a l l a s i t u a z i o n e i n t e r n a z i o n a l e . H a i v o g l i a a c h i e d e r e d ’ e s s e r e r i s p e t t a t o s e t u p e r p r i m o t i s p a r i s u i p i e d i … " .