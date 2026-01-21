Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Creare il più grande blocco commerciale al mondo è una scelta strategica per lEuropa: rafforza il multilateralismo, genera crescita e aumenta il nostro peso globale. Il voto negativo di oggi a Bruxelles ne rallenta il percorso ed è una scelta sbagliata: rimandare lentrata in vigore dellaccordo UEMercosur indebolisce lUnione in un momento geopolitico delicato. Anche questa volta ha prevalso una tattica dilatoria che danneggia la credibilità dellUE come partner commerciale e ci fa perdere unopportunità strategica. LItalia dovrebbe seguire lesempio del cancelliere tedesco Mertz che ha chiesto di applicare il trattato in via transitoria. Lo scrive su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri.