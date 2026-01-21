R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ C r e a r e i l p i ù g r a n d e b l o c c o c o m m e r c i a l e a l m o n d o è u n a s c e l t a s t r a t e g i c a p e r l ’ E u r o p a : r a f f o r z a i l m u l t i l a t e r a l i s m o , g e n e r a c r e s c i t a e a u m e n t a i l n o s t r o p e s o g l o b a l e . I l v o t o n e g a t i v o d i o g g i a B r u x e l l e s n e r a l l e n t a i l p e r c o r s o e d è u n a s c e l t a s b a g l i a t a : r i m a n d a r e l ’ e n t r a t a i n v i g o r e d e l l ’ a c c o r d o U E – M e r c o s u r i n d e b o l i s c e l ’ U n i o n e i n u n m o m e n t o g e o p o l i t i c o d e l i c a t o . A n c h e q u e s t a v o l t a h a p r e v a l s o u n a t a t t i c a d i l a t o r i a c h e d a n n e g g i a l a c r e d i b i l i t à d e l l ’ U E c o m e p a r t n e r c o m m e r c i a l e e c i f a p e r d e r e u n ’ o p p o r t u n i t à s t r a t e g i c a . L ’ I t a l i a d o v r e b b e s e g u i r e l ’ e s e m p i o d e l c a n c e l l i e r e t e d e s c o M e r t z c h e h a c h i e s t o d i a p p l i c a r e i l t r a t t a t o i n v i a t r a n s i t o r i a ” . L o s c r i v e s u F a c e b o o k i l s e n a t o r e A l e s s a n d r o A l f i e r i , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e E s t e r i .