R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l m o n d o h a b i s o g n o d e l l ’ E u r o p a . P e r r i c o s t r u i r e l a c e n t r a l i t à d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e c h e è s t a t a s t r a p p a t a . P e r r i l a n c i a r e l a p r o s p e t t i v a d i u n m u l t i l a t e r a l i s m o c o o p e r a t i v o . P e r r e g o l e c h e r i c o n d u c a n o a l b e n e c o m u n e l o s t r a r i p a n t e p e s o d e l l e c o r p o r a z i o n i g l o b a l i - q u a s i n u o v e C o m p a g n i e d e l l e I n d i e - c h e s i a r r o g a n o l ’ a s s u n z i o n e d i p o t e r i c h e s i p r e t e n d e c h e S t a t i e O r g a n i z z a z i o n i i n t e r n a z i o n a l i n o n a b b i a n o a e s e r c i t a r e . L ’ i n c r o c i o t r a l e a m b i z i o n i d i q u e l l e , e l ’ i m p u l s o d i d o m i n i o , d i i m p r o n t a n e o - i m p e r i a l i s t a , c h e s i m a n i f e s t a d a p a r t e d e i G o v e r n i d i a l c u n i P a e s i , r i s c h i a d i e s s e r e l e t a l e p e r i l f u t u r o d e l l ’ u m a n i t à " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n v i d e o m e s s a g g i o a l l a 5 1 / m a e d i z i o n e d e l F o r u m A m b r o s e t t i d i C e r n o b b i o . " L e d e m o c r a z i e d e l l ’ E u r o p a - h a r i v e n d i c a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - s o n o c a p a c i d i t r o v a r e i n s è m o t i v a z i o n i e i n i z i a t i v e p e r n o n s o c c o m b e r e a l l a f a v o l a d i u n a s u p e r i o r i t à d e i r e g i m i a u t o c r a t i c i , p e r n o n c e d e r e a l l ’ i d e a d i u n m o n d o l a c e r a t o , c o m p o s t o s o l t a n t o d i a v v e r s a r i , n e m i c i , v a s s a l l i o c l i e n t e s , n é a l l ’ i d e a d i s o c i e t à f r a m m e n t a t e " .