R o m a , 1 9 d i c ( A d n k r o n o s ) - " È s t a t o u n C o n s i g l i o E u r o p e o p a r t i c o l a r m e n t e c o m p l e s s o e d e c i s i v o , s e g n a t o d a d o s s i e r s e n s i b i l i e p o t e n z i a l m e n t e d i v i s i v i . I n q u e s t o c o n t e s t o , l a l i n e a i t a l i a n a h a f a t t o l a d i f f e r e n z a , g r a z i e a l l a l e a d e r s h i p d i G i o r g i a M e l o n i , c h e h a s a p u t o c o n i u g a r e r e s p o n s a b i l i t à e u r o p e a e d i f e s a d e g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i " . L o d i c e i l m i n i s t r o p e r g l i A f f a r i e u r o p e i T o m m a s o F o t i . " S u l s o s t e g n o a l l ’ U c r a i n a è s t a t a e v i t a t a u n a s c e l t a r i s c h i o s a , c o m e l ’ u t i l i z z o d e g l i a s s e t r u s s i c o n g e l a t i , c h e a v r e b b e e s p o s t o g l i S t a t i m e m b r i a c o n t e n z i o s i e m i n a t o l a c r e d i b i l i t à f i n a n z i a r i a d e l l ’ U n i o n e . L a s o l u z i o n e a d o t t a t a d e l p r e s t i t o e u r o p e o s e n z a n u o v e g a r a n z i e n a z i o n a l i t u t e l a i b i l a n c i p u b b l i c i e l a f i d u c i a d e g l i i n v e s t i t o r i i n t e r n a z i o n a l i - a g g i u n g e F o t i - . S u l M e r c o s u r h a p r e v a l s o l a l i n e a d e l r i n v i o r e s p o n s a b i l e , n e c e s s a r i o p e r r a f f o r z a r e l e s a l v a g u a r d i e a d i f e s a d e g l i a g r i c o l t o r i . Q u e s t o r i s u l t a t o è i l f r u t t o d i u n a s t r a t e g i a d i p l o m a t i c a c r e d i b i l e e c o e r e n t e , c o s t r u i t a n e l t e m p o . L ’ I t a l i a o g g i n o n s i l i m i t a a d a d e g u a r s i a l l e d e c i s i o n i e u r o p e e : l e o r i e n t a . C o n G i o r g i a M e l o n i , l a n o s t r a N a z i o n e è t o r n a t a p r o t a g o n i s t a i n E u r o p a , p o r t a n d o u n a v i s i o n e p r a g m a t i c a e d i b u o n s e n s o , o r i e n t a t a a l l ’ i n t e r e s s e c o m u n e " .