R o m a , 6 s e t ( A d n k r o n o s ) - " M a t t a r e l l a p o n e i n t e r r o g a t i v i i m p o r t a n t i , c h i e d e c o m e m a i c ' è u n a t t e g g i a m e n t o c r i t i c o c o n t r o l ' E u r o p a . A t t e n z i o n e è o v v i o c h e s e , c o m e l a M e l o n i , s i d e c i d e d i i n v e s t i r e m i l i a r d i i n q u a n t i t à i n c r e d i b i l e s u l l e a r m i e s i t a g l i a l a S a n i t à , i l w e l f a r e , l a s p e s a s o c i a l e e g l i i n v e s t i m e n t i c h e s e r v o n o a i c i t t a d i n i , i c i t t a d i n i d i v e n t a n o c r i t i c i e s i i n t e r r o g a n o s u q u a l e s i a l a d i r e z i o n e d e l l ' E u r o p a e l a r i t e n g o n o s b a g l i a t a " . L o h a d e t t o G i u s e p p e C o n t e , a C a t a n z a r o p e r l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e . " S i i n t e r r o g a a n c h e M a t t a r e l l a s u l l ' i m p o r t a n z a d e l d i r i t t o e l a l e g a l i t à i n t e r n a z i o n a l i " , m a " è i n c o m p r e n s i b i l e e s i r i m a n e a t t o n i t i e s c o n c e r t a t i d a l f a t t o c h e o g g i l ' I t a l i a c o n q u e s t o g o v e r n o c a l p e s t a l a l e g a l i t à i n t e r n a z i o n a l e c o n i l c a s o A l m a s r i , n o n a d o t t a n d o m i s u r e c o n c r e t e d i c o n d a n n a n e i c o n f r o n t i d e l g o v e r n o N e t a n y a h u c h e c a l p e s t a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " , h a a g g i u n t o i l l e a d e r d e l M 5 s .