R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l P a r l a m e n t o e u r o p e o s i e s p r i m e r à s u l l a r i c h i e s t a u n g h e r e s e d i r e v o c a r e l ’ i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e d i I l a r i a S a l i s , p r i m a c o n u n v o t o d e l l a c o m m i s s i o n e e p o i d e l l ’ A s s e m b l e a p l e n a r i a U e . I n q u e s t i g i o r n i I l a r i a h a r i p r o p o s t o q u e l l a c h e p e r t u t t e e t u t t i n o i è l a q u e s t i o n e c e n t r a l e c h e d o v r e b b e o r i e n t a r e q u e s t a d e c i s i o n e : i l p r o c e s s o c h e l e a u t o r i t à u n g h e r e s i v o r r e b b e r o r i p r e n d e r e g a r a n t i s c e p i e n a m e n t e i d i r i t t i d e l l a d i f e s a p r e v i s t i n e g l i o r d i n a m e n t i g i u d i z i a r i d e i P a e s i d e m o c r a t i c i e l i b e r a l i ? B è , a g i u d i c a r e d a l m e s s a g g i o o d i e r n o d e l p o r t a v o c e d i O r b a n c h e i n v i a l e c o o r d i n a t e d i u n c a r c e r e n e l n o r d d e l l ’ U n g h e r i a c i s e m b r a c h e l a r i s p o s t a s i a a n c o r a u n a v o l t a m o l t o c h i a r a . Q u e l p r o c e s s o è s c r i t t o e n o n p r e v e d e a l t e r n a t i v e . U n a c o n d a n n a g i à e m e s s a c h e p r e s c i n d e c o m p l e t a m e n t e d a l m e r i t o e d a l l ’ a c c e r t a m e n t o d e l l e s i n g o l e r e s p o n s a b i l i t à " . L o a f f e r m a n o A n g e l o B o n e l l i e N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s d o p o i l m e s s a g g i o s o c i a l d e l p o r t a v o c e d i O r b a n e d e l G o v e r n o u n g h e r e s e Z o l t a n K o v a c s r i v o l t o a l l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e i t a l i a n a . " P e r q u e s t o - c o n c l u d o n o - è a n c o r a p i ù i m p o r t a n t e c h e t u t t i c o l o r o c h e a p r e s c i n d e r e d a l l a p r o p r i a c o l l o c a z i o n e p o l i t i c a h a n n o a c u o r e i p r i n c i p i d e l l a d e m o c r a z i a e d e l l a l i b e r t à a g i s c a n o d i c o n s e g u e n z a " .