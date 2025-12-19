V a r s a v i a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A v o l t e c i s o n o m o m e n t i d i f f i c i l i n e l l e n o s t r e s o c i e t à , m a c o m e p r e s i d e n t i d o b b i a m o d e f i n i r e p o l i t i c h e c h e c i m a n t e n g a n o u n i t i . S e n z a l a n o s t r a i n d i p e n d e n z a , M o s c a s i s p i n g e r à i n e v i t a b i l m e n t e p i ù i n l à i n E u r o p a e p r e n d e r à l a P o l o n i a " . L o h a d e t t o V o l o d y m y r Z e l e n s k y a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n i l s u o o m o l o g o p o l a c c o K a r o l N a w r o c k i a V a r s a v i a . S e c o n d o i l p r e s i d e n t e u c r a i n o , i c o l l o q u i t r a i d u e l e a d e r s i s o n o c o n c e n t r a t i s u q u e s t i o n i l e g a t e a l l a g u e r r a . K i e v h a p r o p o s t o c o n s u l t a z i o n i c o n V a r s a v i a s u l l a d i f e s a c o n i d r o n i , d o p o c h e n e l l ' u l t i m o a n n o v e l i v o l i r u s s i s e n z a p i l o t a s o n o e n t r a t i p i ù v o l t e n e l l o s p a z i o a e r e o d e l l a N a t o . I n t e r v e n e n d o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a , N a w r o c k i h a a f f e r m a t o c h e i l s u o i n c o n t r o c o n Z e l e n s k y è " u n a c a t t i v a n o t i z i a p e r l a R u s s i a " . " L a v i s i t a d e l p r e s i d e n t e V o l o d y m y r Z e l e n s k y è l a p r o v a c h e n e l l e q u e s t i o n i s t r a t e g i c h e e d i s i c u r e z z a , P o l o n i a , U c r a i n a e i p a e s i d e l l a r e g i o n e s o n o u n i t i " , h a a g g i u n t o .