Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Grata a Zelensky. È un riconoscimento che voglio condividere idealmente con tutte le donne e gli uomini che in questi anni hanno scelto di non voltarsi dallaltra parte". Lo scrive sui social Pina Picierno che è stata premiata dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per "il sostegno all'integrità dell'Ucraina. "Continuerò ad essere al fianco del popolo ucraino che sta pagando un prezzo altissimo per difendere la propria libertà, la propria sovranità e lintegrità territoriale del proprio Paese. Difendere Kiev significa difendere i valori fondativi su cui si basa il progetto europeo. LUcraina non è sola. E non lo sarà finché lEuropa saprà stringersi attorno ad essa, con tutti gli strumenti necessari, per difendersi dallaggressione criminale del Cremlino".