K i e v , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - M o s c a n o n h a g i u s t i f i c a z i o n i p e r g l i a t t a c c h i c h e c o m p i e a l l a r e t e e l e t t r i c a e c o n t r o a l t r e i n f r a s t r u t t u r e . L a p e n s a c o s ì i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y , c h e i n u n p o s t s u X h a s c r i t t o c h e " s q u a d r e d i r i p a r a z i o n e e t u t t i i s e r v i z i c h e d a i e r i s e r a s t a n n o l a v o r a n d o p e r r i p r i s t i n a r e l ' e l e t t r i c i t à , i l r i s c a l d a m e n t o e l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o i d r i c o n e l l e r e g i o n i d i D n i p r o e Z a p o r i z h z h i a . A d o g g i , l a f o r n i t u r a d i e n e r g i a e l e t t r i c a n e l l a r e g i o n e d i Z a p o r i z h z h i a è s t a t a r i p r i s t i n a t a e f u n z i o n a n e i t e m p i p r e v i s t i . N e l l a r e g i o n e d i D n i p r o , i l a v o r i p r o s e g u o n o : a D n i p r o , K a m i a n s k e , K r y v y j R i h , N i k o p o l , P a v l o h r a d e i n a l t r e c i t t à e c o m u n i t à . S o n o s t a t e i m p i e g a t e t u t t e l e r i s o r s e , l e a t t r e z z a t u r e e i s e r v i z i n e c e s s a r i p e r a f f r o n t a r e l a s i t u a z i o n e . H o i n c a r i c a t o i l P r i m o M i n i s t r o u c r a i n o Y u l i i a S v y r y d e n k o d i f o r n i r e t u t t o i l s u p p o r t o n e c e s s a r i o a l l e a u t o r i t à l o c a l i " . " E ' i m p o r t a n t e c h e i n o s t r i p a r t n e r i n t u t t o i l m o n d o r i s p o n d a n o a q u e s t o d e l i b e r a t o t o r m e n t o d e l n o s t r o p o p o l o d a p a r t e d e l l a R u s s i a - h a a g g i u n t o i l c a p o d e l l o S t a t o - N o n c ' è a s s o l u t a m e n t e a l c u n a g i u s t i f i c a z i o n e m i l i t a r e p e r t a l i a t t a c c h i a l s e t t o r e e n e r g e t i c o e a l l e i n f r a s t r u t t u r e c h e l a s c i a n o l e p e r s o n e s e n z a e l e t t r i c i t à e r i s c a l d a m e n t o d u r a n t e l ' i n v e r n o . Q u e s t a è l a g u e r r a d e l l a R u s s i a s p e c i f i c a m e n t e c o n t r o i l n o s t r o p o p o l o , c o n t r o l a v i t a i n U c r a i n a : u n t e n t a t i v o d i s p e z z a r e l ' U c r a i n a . E c c o p e r c h é i l s o s t e g n o a l l a n o s t r a r e s i l i e n z a e t u t t e l e f o r m e d i a s s i s t e n z a a l n o s t r o S t a t o d e v o n o f u n z i o n a r e a p i e n o r e g i m e . L e d i s c u s s i o n i d i p l o m a t i c h e n o n p o s s o n o e s s e r e u n p r e t e s t o p e r r a l l e n t a r e l a f o r n i t u r a d i s i s t e m i e a t t r e z z a t u r e d i d i f e s a a e r e a c h e c o n t r i b u i s c o n o a p r o t e g g e r e v i t e u m a n e . S t i a m o l a v o r a n d o c o n i n o s t r i p a r t n e r p e r g a r a n t i r e u n a r i s p o s t a a d e g u a t a " .