K i e v , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L ' U c r a i n a e i s u o i p a r t n e r s t a n n o l a v o r a n d o a t r e d o c u m e n t i c h e c o s t i t u i s c o n o l a b a s e d e g l i a t t u a l i s f o r z i d i p l o m a t i c i p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a d e l l a R u s s i a . L o h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a , p r e c i s a n d o c h e i t e s t i r i g u a r d a n o u n a c c o r d o q u a d r o d i p a c e , g a r a n z i e d i s i c u r e z z a e r i c o s t r u z i o n e . Z e l e n s k y h a d e t t o a i g i o r n a l i s t i c h e i l p i a n o o r a c o m p r e n d e 2 0 p u n t i e h a d e f i n i t o " i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e " l a n u o v a v e r s i o n e d e l l ' a c c o r d o q u a d r o d i p a c e , c h e d e v e r i f l e t t e r e " g l i i n t e r e s s i d e l l ' U c r a i n a , d e l l ' E u r o p a e d e l m o n d o " . I l s e c o n d o d o c u m e n t o s i c o n c e n t r a s u l l e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a , c h e K i e v s t a p r e p a r a n d o s i a c o n W a s h i n g t o n c h e c o n i p a r t n e r e u r o p e i , h a a f f e r m a t o Z e l e n s k y . " A t t e n d o p r o p o s t e d a i n o s t r i m i l i t a r i e d a l l o r o d i a l o g o c o n g l i a m e r i c a n i " , h a a g g i u n t o , a f f e r m a n d o c h e l e g a r a n z i e r e s t a n o c e n t r a l i i n o g n i d i s c u s s i o n e . Z e l e n s k y h a r i c o n o s c i u t o c h e g l i S t a t i U n i t i " n o n s o n o a n c o r a p r o n t i a v e d e r e l ' U c r a i n a n e l l a N a t o " e h a o s s e r v a t o c h e l ' a t t u a l e p r i o r i t à d i K i e v è c o s t r u i r e g a r a n z i e e f f i c a c i d a l l a C o a l i z i o n e d e i v o l e n t e r o s i d e l l ' E u r o p a . " G l i S t a t i U n i t i h a n n o a f f e r m a t o c h e q u e s t a v o l t a v o g l i o n o c h e l ' U c r a i n a a b b i a g a r a n z i e d i s i c u r e z z a r e a l i s t i c h e , a p p r o v a t e d a l C o n g r e s s o " , h a a g g i u n t o . I l t e r z o d o c u m e n t o a f f r o n t a l a r i c o s t r u z i o n e d e l l ' U c r a i n a , c h e Z e l e n s k y h a d e s c r i t t o c o m e e s s e n z i a l e p e r p i a n i f i c a r e i l f u t u r o d e l P a e s e , a n c h e m e n t r e l a g u e r r a c o n t i n u a .