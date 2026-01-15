K i e v , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y h a d i c h i a r a t o l o s t a t o d i e m e r g e n z a n e l s e t t o r e e n e r g e t i c o , i n p a r t i c o l a r e p e r K i e v , c h e s t a s u b e n d o l e c o n s e g u e n z e d e g l i a t t a c c h i r u s s i c h e h a n n o l a s c i a t o i r e s i d e n t i s e n z a e l e t t r i c i t à , r i s c a l d a m e n t o e a c q u a e c o n l e t e m p e r a t u r e s o t t o l o z e r o . I l c a p o d e l l o S t a t o h a a n n u n c i a t o c h e n e l l a c a p i t a l e u c r a i n a v e r r à i s t i t u i t a u n a t a s k f o r c e p e r c o o r d i n a r e l a r i s p o s t a 2 4 o r e s u 2 4 , a g g i u n g e n d o c h e i l n e o - n o m i n a t o m i n i s t r o d e l l ' E n e r g i a D e n y s S h m y h a l g u i d e r à g l i s f o r z i p e r s u p p o r t a r e i c i t t a d i n i e l e c o m u n i t à n e l l ' a m b i t o d e l l e m i s u r e d i e m e r g e n z a . " L e c o n s e g u e n z e d e g l i a t t a c c h i r u s s i e d e l p e g g i o r a m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i m e t e o r o l o g i c h e s o n o g r a v i " , h a s c r i t t o Z e l e n s k y s u T e l e g r a m . U n p o r t a v o c e d e l l a p i ù g r a n d e c o m p a g n i a e n e r g e t i c a p r i v a t a d e l l ' U c r a i n a , D t e k , h a a f f e r m a t o c h e l a g r a v i t à d e l l a s i t u a z i o n e a K i e v e i n t u t t a l ' U c r a i n a r i c h i e d e u n c o o r d i n a m e n t o s e n z a p r e c e d e n t i t r a a u t o r i t à e f o r n i t o r i d i e n e r g i a . " A c c o g l i a m o c o n f a v o r e l a d e c i s i o n e d e l p r e s i d e n t e Z e l e n s k y d i a t t u a r e m i s u r e d i e m e r g e n z a i n r i s p o s t a a q u e s t a s i t u a z i o n e s e n z a p r e c e d e n t i , t r a c u i l ' i s t i t u z i o n e d i u n q u a r t i e r g e n e r a l e d i c o o r d i n a m e n t o p e r m a n e n t e " , h a a f f e r m a t o i l p o r t a v o c e . " I t e a m d i D t e k s u l c a m p o s t a n n o l a v o r a n d o 2 4 o r e s u 2 4 p e r r i p r i s t i n a r e l ' e n e r g i a e l e t t r i c a n e l l e r e g i o n i c o l p i t e e s i a m o g r a t i a t u t t i g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e e n e r g e t i c o i n U c r a i n a p e r i l l o r o i m p e g n o i n c o n d i z i o n i c o s ì e s t r e m e " . I l g o v e r n o - h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e - i n t e n s i f i c h e r à g l i s f o r z i c o n i p a r t n e r s t r a n i e r i p e r a c q u i s t a r e a p p a r e c c h i a t u r e e n e r g e t i c h e e s s e n z i a l i , i n c r e m e n t a r e l e i m p o r t a z i o n i d i e l e t t r i c i t à e g a r a n t i r e u l t e r i o r e s u p p o r t o , s e m p l i f i c a n d o a l c o n t e m p o l e n o r m e p e r c o l l e g a r e l e a p p a r e c c h i a t u r e e n e r g e t i c h e d i r i s e r v a a l l a r e t e d u r a n t e l o s t a t o d i e m e r g e n z a . Z e l e n s k y h a i n o l t r e a f f e r m a t o d i a v e r o r d i n a t o u n a r e v i s i o n e d e l c o p r i f u o c o n o t t u r n o – i n v i g o r e d a q u a n d o è s t a t a i n t r o d o t t a l a l e g g e m a r z i a l e a l l ' i n i z i o d e l l ' i n v a s i o n e r u s s a s u v a s t a s c a l a – p e r c o n s e n t i r e a i c i t t a d i n i u n a c c e s s o i l l i m i t a t o a i " p u n t i d i i n v i n c i b i l i t à " i s t i t u i t i i n t u t t a K i e v , c h e f o r n i s c o n o e n e r g i a e l e t t r i c a e r i s c a l d a m e n t o . L a c i t t à s t a p i a n i f i c a n d o d i a g g i u n g e r n e a l t r i . " L e s q u a d r e d i r i p a r a z i o n e , l e a z i e n d e e n e r g e t i c h e , i s e r v i z i d i p u b b l i c a u t i l i t à e i l S e r v i z i o d i E m e r g e n z a S t a t a l e d e l l ' U c r a i n a c o n t i n u a n o a l a v o r a r e 2 4 o r e s u 2 4 p e r r i p r i s t i n a r e l a f o r n i t u r a d i e l e t t r i c i t à e r i s c a l d a m e n t o . M o l t i p r o b l e m i r i c h i e d o n o u n a s o l u z i o n e u r g e n t e " , h a s c r i t t o Z e l e n s k y . I l m i n i s t e r o d e l l ' I s t r u z i o n e e l e a u t o r i t à l o c a l i i n v i e r a n n o a l g o v e r n o p r o p o s t e s u l l e m o d a l i t à d i f r e q u e n z a s c o l a s t i c a d e i b a m b i n i d u r a n t e l o s t a t o d i e m e r g e n z a . N e g l i u l t i m i g i o r n i l a R u s s i a h a b o m b a r d a t o K i e v e i l P a e s e c o n m i s s i l i e d r o n i , l a s c i a n d o c i r c a i l 7 0 % d e l l a c a p i t a l e s e n z a e l e t t r i c i t à i l 1 3 g e n n a i o . M e n t r e g l i o p e r a i d e l s e t t o r e e n e r g e t i c o r i p a r a n o i d a n n i , l e t e m p e r a t u r e g e l i d e r e n d o n o i l l a v o r o d i f f i c i l e e l e a t t r e z z a t u r e d i r i c a m b i o s i s t a n n o e s a u r e n d o . ' ' Q u a s i 3 0 0 d r o n i d ' a t t a c c o , l a m a g g i o r p a r t e d e i q u a l i ' s h a h e d ' , 1 8 m i s s i l i b a l i s t i c i e 7 m i s s i l i d a c r o c i e r a s o n o s t a t i l a n c i a t i d a i r u s s i c o n t r o l ' U c r a i n a n e l l a n o t t e ' ' e ' ' a n c o r a u n a v o l t a l ' o b i e t t i v o p r i n c i p a l e d e l l ' a t t a c c o s o n o s t a t i i n o s t r i i m p i a n t i d i p r o d u z i o n e e n e r g e t i c a ' ' , a v e v a s c r i t t o Z e l e n s k y s u ' X ' . A n c h e n e l l a n o t t e d e l 9 g e n n a i o l a R u s s i a a v e v a l a n c i a t o u n m a s s i c c i o a t t a c c o m i s s i l i s t i c o e c o n d r o n i , u c c i d e n d o 4 p e r s o n e e f e r e n d o n e a l t r e 2 4 a K i e v . I n s e g u i t o , l a c a p i t a l e u c r a i n a e r a r i m a s t a s e n z a e l e t t r i c i t à , r i s c a l d a m e n t o e a c q u a c o r r e n t e , p r o p r i o m e n t r e s i a v v i c i n a v a n o a l c u n i d e i g i o r n i p i ù f r e d d i d e l l ' i n v e r n o . S u b i t o d o p o l ' a t t a c c o , c i r c a 6 . 0 0 0 e d i f i c i i n c i t t à e r a n o r i m a s t i s e n z a e l e t t r i c i t à . " F o r s e q u e s t o n o n è s t a t o l ' a t t a c c o p e g g i o r e , m a è i l p e g g i o r i m p a t t o c h e a b b i a m o m a i v i s t o . R i s p e t t o a t u t t i g l i i n v e r n i p r e c e d e n t i , l a s i t u a z i o n e a t t u a l e è l a p e g g i o r e " , h a d i c h i a r a t o a l K y i v I n d e p e n d e n t O l e n a P a v l e n k o , p r e s i d e n t e d e l t h i n k t a n k D i X i G r o u p , c o n s e d e a K i e v e s p e c i a l i z z a t o i n e n e r g i a