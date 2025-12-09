K i e v , 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y s a r e b b e p r o n t o a i n d i r e n u o v e e l e z i o n i i n 6 0 - 9 0 g i o r n i s e g l i S t a t i U n i t i e l ' E u r o p a n e l g a r a n t i s s e r o l o s v o l g i m e n t o i n s i c u r e z z a . " C h i e d o o r a , e l o d i c h i a r o a p e r t a m e n t e , c h e g l i S t a t i U n i t i m i a i u t i n o , p o s s i b i l m e n t e i n s i e m e a i c o l l e g h i e u r o p e i , a g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a p e r l e e l e z i o n i . E p o i , n e i p r o s s i m i 6 0 - 9 0 g i o r n i , l ' U c r a i n a s a r à p r o n t a a t e n e r e l e e l e z i o n i . P e r s o n a l m e n t e h o l a v o l o n t à e l a d i s p o n i b i l i t à p e r q u e s t o " , h a d e t t o Z e l e n s k y a i g i o r n a l i s t i . A l l o s t e s s o t e m p o , i l p r e s i d e n t e h a o s s e r v a t o c h e l a q u e s t i o n e d e l l e e l e z i o n i i n U c r a i n a d i p e n d e p r i n c i p a l m e n t e d a g l i u c r a i n i , n o n d a i c i t t a d i n i d i a l t r i P a e s i . H a s o t t o l i n e a t o d i e s s e r e p r o n t o p e r l e e l e z i o n i , m a h a s p i e g a t o c h e a f f i n c h é l e e l e z i o n i s i s v o l g a n o s o n o n e c e s s a r i e s i c u r e z z a e u n a b a s e g i u r i d i c a c h e n e l e g i t t i m i l o s v o l g i m e n t o .