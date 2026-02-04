M o s c a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S c h i e r a r e t r u p p e d e l l a " c o a l i z i o n e d e i v o l e n t e r o s i " i n U c r a i n a è u n p a l e s e i n t e r v e n t o m i l i t a r e . L o h a d e t t o d u r a n t e u n a c o n f e r e n z a s t a m p a l a p o r t a v o c e d e l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i r u s s o , M a r i a Z a k h a r o v a . " S i t r a t t a , o v v i a m e n t e , d i u n p i a n o p a l e s e d i i n t e r v e n t o m i l i t a r e s t r a n i e r o . È c o s ì c h e d o v r e b b e e s s e r e c h i a m a t o " , h a a g g i u n t o r i f e r e n d o s i a l l ' a f f e r m a z i o n e d e l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a N a t o M a r k R u t t e s e c o n d o c u i , d o p o i l r a g g i u n g i m e n t o d i u n a c c o r d o d i p a c e i n U c r a i n a , t r u p p e , a r m i , f o r z e a e r e e e n a v a l i d e l l a c o s i d d e t t a c o a l i z i o n e d e i v o l e n t e r o s i s a r a n n o i m m e d i a t a m e n t e s u l p o s t o .