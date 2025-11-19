K i e v , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - P e s a n t i r a i d d e l l a R u s s i a n e l l a n o t t e s u l l ' U c r a i n a . U n a t t a c c o m a s s i c c i o h a r i g u a r d a t o l a c i t t à d i K h a r k i v , d o v e s o n o r i m a s t e f e r i t e a l m e n o 4 6 p e r s o n e . M a a l l e p r i m e o r e d i o g g i l ' i n t e r o t e r r i t o r i o u c r a i n o s i t r o v a v a i n s t a t o d i a l l e r t a a e r e a : l e a u t o r i t à d i d i v e r s e c i t t à d e l l a p a r t e o c c i d e n t a l e d e l P a e s e h a n n o i n v i t a t o i l o r o c i t t a d i n i a p r e s t a r e l a m a s s i m a a t t e n z i o n e . " I l n e m i c o s t a a t t a c c a n d o l ' U c r a i n a o c c i d e n t a l e c o n d r o n i . N o n i g n o r a t e l ' a l l a r m e ! R e s t a t e n e i r i f u g i , " h a s c r i t t o i l s i n d a c o d i L e o p o l i , s u T e l e g r a m . N o v e p e r s o n e s o n o m o r t e n e i r a i d s f e r r a t i d a l l a R u s s i a c o n t r o l a p a r t e o c c i d e n t a l e d e l P a e s e . A d a n n u n c i a r l o è s t a t o i l p r e s i d e n t e u c r a i n o , V o l o d y m y r Z e l e n s k y c h e p a r l a d i " 4 7 0 d r o n i e 4 8 m i s s i l i d i v a r i o t i p o " , l a n c i a t i d a M o s c a c o n t r o l ' U c r a i n a n e l l a n o t t e , " u n o b a l i s t i c o i l r e s t o d a c r o c i e r a " . " A T e r n o p i l s o n o s t a t i c o l p i t i e d i f i c i r e s i d e n z i a l i d i n o v e p i a n i , p r o v o c a n d o i n c e n d i . P u r t r o p p o , i d a n n i s o n o i n g e n t i e p o t r e b b e r o e s s e r c i p e r s o n e i n t r a p p o l a t e s o t t o l e m a c e r i e . T u t t i i s e r v i z i d i e m e r g e n z a n e c e s s a r i s o n o s u l p o s t o , n e l t e n t a t i v o d i s a l v a r e o g n i v i t a p o s s i b i l e . A l m o m e n t o , d e c i n e d i p e r s o n e s o n o r i m a s t e f e r i t e e , p u r t r o p p o , 9 p e r s o n e h a n n o p e r s o l a v i t a . L e m i e c o n d o g l i a n z e a l l e l o r o f a m i g l i e " , s i l e g g e i n u n m e s s a g g i o p o s t a t o s u X . " C ' è s t a t o a n c h e u n m a s s i c c i o a t t a c c o , i n i z i a t o g i à l a s e r a , c o n t r o l a n o s t r a K h a r k i v . D e c i n e d i p e r s o n e s o n o r i m a s t e f e r i t e i n c i t t à , i n c l u s i b a m b i n i . I m p i a n t i e n e r g e t i c i , t r a s p o r t i e i n f r a s t r u t t u r e c i v i l i s o n o s t a t i d a n n e g g i a t i " , c o n t i n u a Z e l e n s k y c h e s i t r o v a i n T u r c h i a . " A n c h e l a n o s t r a i n f r a s t r u t t u r a e n e r g e t i c a n e l l a r e g i o n e d i I v a n o - F r a n k i v s k è s t a t a a t t a c c a t a " , c o n t i n u a . " T r e p e r s o n e s o n o r i m a s t e f e r i t e , t r a c u i d u e b a m b i n i . N e l l a r e g i o n e d i L e o p o l i , s o n o s t a t e p r e s e d i m i r a i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e e i m p i a n t i e n e r g e t i c i . U n a p e r s o n a è r i m a s t a f e r i t a n e l l a r e g i o n e d i D o n e t s k . A n c h e l e r e g i o n i d i K i e v , M y k o l a i v , C h e r k a s y , C h e r n i h i v e D n i p r o s o n o s t a t e a t t a c c a t e " . " O g n i a t t a c c o d i r e t t o c o n t r o l a v i t a q u o t i d i a n a d i m o s t r a c h e l a p r e s s i o n e s u l l a R u s s i a è a n c o r a i n s u f f i c i e n t e . S a n z i o n i e f f i c a c i e a s s i s t e n z a a l l ' U c r a i n a p o s s o n o c a m b i a r e q u e s t a s i t u a z i o n e . L a p r i o r i t à a s s o l u t a è r a p p r e s e n t a t a d a i m i s s i l i d i d i f e s a a e r e a , d a i s i s t e m i a g g i u n t i v i , d a l l ' a m p l i a m e n t o d e l l e c a p a c i t à d e l l a n o s t r a a v i a z i o n e d a c o m b a t t i m e n t o e d a l l a p r o d u z i o n e d i d r o n i p e r p r o t e g g e r e l e v i t e u m a n e . L a R u s s i a d e v e e s s e r e r i t e n u t a r e s p o n s a b i l e d e l l e s u e a z i o n i e n o i d o b b i a m o r i m a n e r e c o n c e n t r a t i s u t u t t o c i ò c h e c i r a f f o r z a e c i c o n s e n t e d i a b b a t t e r e i m i s s i l i r u s s i , n e u t r a l i z z a r e i d r o n i r u s s i e f e r m a r e g l i a t t a c c h i . G r a z i e a t u t t i c o l o r o c h e c i s t a n n o a i u t a n d o i n t u t t o i l m o n d o " , c o n c l u d e . A K h a r k i v i d r o n i s o n o s t a t i i n d i r i z z a t i c o n t r o i d i s t r e t t i d i S l o b i d s k y e O s n o v y a n s k y d e l l a c i t t à . L ' a t t a c c o h a d a n n e g g i a t o " p i ù d i d i e c i p a l a z z i " , s e c o n d o u n m e s s a g g i o p u b b l i c a t o s u T e l e g r a m . L a p o l i z i a d e l l a c i t t à h a d i c h i a r a t o c h e l ' u l t i m o a t t a c c o n o t t u r n o h a d a n n e g g i a t o p i ù d i 1 0 e d i f i c i r e s i d e n z i a l i , u n a s c u o l a , u n s u p e r m e r c a t o e u n d e p o s i t o d i a m b u l a n z e . D u e b a m b i n i d i n o v e e t r e d i c i a n n i s o n o t r a i f e r i t i , h a r i f e r i t o l a p o l i z i a , a g g i u n g e n d o c h e " i m e d i c i h a n n o d i a g n o s t i c a t o n e i m i n o r i r e a z i o n i a c u t e d a s t r e s s " . S o c c o r r i t o r i e p o l i z i a h a n n o e v a c u a t o 4 8 p e r s o n e , i n c l u s i t r e b a m b i n i , d a l l ' i n g r e s s o p i e n o d i f u m o d i u n g r a t t a c i e l o , r i p o r t a i l p o r t a v o c e r e g i o n a l e d e i s e r v i z i d i e m e r g e n z a Y e v g e n V a s y l e n k o . Q u a t t r o m i s s i l i A t a c m s d i f a b b r i c a z i o n e s t a t u n i t e n s e , l a n c i a t i d a l l e f o r z e a r m a t e u c r a i n e c o n t r o o b i e t t i v i a V o r o n e z h , s o n o s t a t i i n t e r c e t t a t i i e r i d a i s i s t e m i m i s s i l i s t i c i S - 4 0 0 e P a n t s i r h a r i f e r i t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o , a g g i u n g e n d o c h e " i d e t r i t i c a d u t i d a i m i s s i l i d i s t r u t t i h a n n o d a n n e g g i a t o i t e t t i d e l C e n t r o r e g i o n a l e d i g e r o n t o l o g i a d i V o r o n e z h e d i u n o r f a n o t r o f i o , o l t r e a u n ' a b i t a z i o n e p r i v a t a . N o n c i s o n o v i t t i m e o f e r i t i t r a i c i v i l i " . I s i s t e m i d i d i f e s a a e r e a r u s s i h a n n o i n o l t r e i n t e r c e t t a t o e d i s t r u t t o 6 5 d r o n i u c r a i n i d u r a n t e l a n o t t e s o p r a l e r e g i o n i r u s s e e l e a c q u e d e l M a r d ' A z o v e d e l M a r N e r o . L o h a r i f e r i t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a d i M o s c a , p r e c i s a n d o c h e 1 6 d r o n i s o n o s t a t i a b b a t t u t i s u l l e a c q u e d e l M a r N e r o , 1 4 s u l t e r r i t o r i o d e l l a r e g i o n e d i V o r o n e z h , 1 4 n e l l a r e g i o n e d i K r a s n o d a r , 1 1 n e l B e l g o r o d , 9 s u l l e a c q u e d e l M a r d ' A z o v e 1 n e l l a r e g i o n e d i B r y a n s k " . E m e n t r e g l i a t t a c c h i r u s s i c o n t r o l ' U c r a i n a p r o s e g u o n o , A x i o s - c h e c i t a f u n z i o n a r i U s a e r u s s i , a f f e r m a c h e l a C a s a B i a n c a e M o s c a a v r e b b e r o l a v o r a t o s e g r e t a m e n t e a u n a p r o p o s t a p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a . L ' i n v i a t o s p e c i a l e s t a t u n i t e n s e S t e v e W i t k o f f e l ' i n v i a t o r u s s o K i r i l l D m i t r i e v a v r e b b e r o d i s c u s s o a p p r o f o n d i t a m e n t e i l p i a n o d i p a c e i n 2 8 p u n t i , h a a f f e r m a t o u n f u n z i o n a r i o s t a t u n i t e n s e a n o n i m o . D m i t r i e v h a d e s c r i t t o c o n o t t i m i s m o l ' a c c o r d o d i p a c e s e g r e t o , a f f e r m a n d o c h e , a d i f f e r e n z a d e l p a s s a t o , “ r i t e n i a m o c h e l a p o s i z i o n e r u s s a s i a d a v v e r o a s c o l t a t a ” . L ' a c c o r d o d i p a c e s e g r e t o s i c o n c e n t r a , s e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o , s u l l a p a c e i n U c r a i n a , l a s i c u r e z z a i n E u r o p a , l e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a e l e r e l a z i o n i f u t u r e d e g l i S t a t i U n i t i c o n K i e v e M o s c a . D m i t r i e v h a i n c o n t r a t o W i t k o f f e a l t r i m e m b r i d i a l t o l i v e l l o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e d e l l a C a s a B i a n c a a M i a m i d a l 2 4 a l 2 6 o t t o b r e , h a r i f e r i t o i l f u n z i o n a r i o r u s s o a d A x i o s . “ I n r e a l t à s i t r a t t a d i u n q u a d r o m o l t o p i ù a m p i o , c h e s o s t a n z i a l m e n t e p a r l a d i c o m e f a r e f i n a l m e n t e a m e t t e r e i n s i c u r e z z a i n m o d o d u r a t u r o l ' E u r o p a , e n o n s o l o l ' U c r a i n a ’ ” , h a a f f e r m a t o D m i t r i e v . L e d u e p a r t i s p e r a n o d i p r o d u r r e u n d o c u m e n t o s c r i t t o p r i m a d e l p r o s s i m o i n c o n t r o t r a i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p e i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n , h a d e t t o D m i t r i e v , a g g i u n g e n d o c h e u n v e r t i c e a B u d a p e s t r i m a n e a n c o r a f u o r i d i s c u s s i o n e .