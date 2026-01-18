K i e v , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I r a p p r e s e n t a n t i d e l l ' U c r a i n a h a n n o a v u t o c o l l o q u i " s o s t a n z i a l i " n e g l i S t a t i U n i t i c o n g l i i n v i a t i a m e r i c a n i S t e v e W i t k o f f e J a r e d K u s h n e r , c h e d o v r e b b e r o p r o s e g u i r e l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . L o h a d i c h i a r a t o i l n e g o z i a t o r e u c r a i n o R o s t e m U m e r o v . " A b b i a m o a v u t o d i s c u s s i o n i s o s t a n z i a l i s u l l o s v i l u p p o e c o n o m i c o e s u u n p i a n o d i p r o s p e r i t à , n o n c h é s u l l e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a p e r l ' U c r a i n a " , h a d i c h i a r a t o U m e r o v s u i s o c i a l m e d i a . Q u e s t i c o n t a t t i d o v r e b b e r o p r o s e g u i r e a m a r g i n e d e l f o r u m e c o n o m i c o d i D a v o s , i n S v i z z e r a , h a a g g i u n t o .