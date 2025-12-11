R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - ' L e t o r t u r e s i s t e m a t i c h e c o n t r o i c i v i l i e i p r i g i o n i e r i u c r a i n i c o m e a r m a p i ù d i f f u s a d e l l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a ' . S i i n t i t o l a c o s ì i l c o n v e g n o d o m a n i a l S e n a t o , s a l a C a d u t i d i N a s s i r y a , a l l e 1 0 a c u i i n t e r v e n g o n o i l s e n a t o r e F i l i p p o S e n s i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e s t r a o r d i n a r i a p e r l a t u t e l a e l a p r o m o z i o n e d e i d i r i t t i u m a n i e m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e P o l i t i c h e d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a ; A l i s a K o v a l e n k o , r e g i s t a u c r a i n a , m e m b r o d e l l a E u r o p e a n F i l m A c a d e m y e d e l l a U k r a i n e F i l m A c a d e m y ; I r y n a D o v h a n , d i r e t t r i c e d i S e m a U k r a i n e , o r g a n i z z a z i o n e i m p e g n a t a n e l s o s t e g n o d e l l e d o n n e d o n n e . C i s a r a n n o a n c h e l e t e s t i m o n i a n z a d i u c r a i n e v i t t i m e d i v i o l e n z a n e l l e z o n e d i c o n f l i t t o e n e l l e p r i g i o n i r u s s e . E p o i O l e k s i y S i v a k , p r e s i d e n t e a s s o c i a z i o n e A l u m i n i , r e t e d i c i v i l i u c r a i n i c h e h a n n o s u b i t o t o r t u r e ; M a r y n a M u k h i n a , g i o r n a l i s t a e a t t i v i s t a p e r i d i r i t t i u m a n i u c r a i n a , I n t e r n a t i o n a l P a r t n e r s h i p f o r H u m a n R i g h t s ; O l e s y a T a t a r y n , p r e s i d e n t e d e l l ’ A s s o c i a z i o n e C u l t u r a l e “ I t a l i a - U c r a i n a M a i d a n ” e r a p p r e s e n t a n t e d i S e m a U k r a i n e i n I t a l i a ; E l e o n o r a M o n g e l l i , v i c e p r e s i d e n t e F e d e r a z i o n e I t a l i a n a D i r i t t i U m a n i . D u r a n t e l ’ e v e n t o v e r r à t r a s m e s s o u n e s t r a t t o d i “ T r a c e s ” : f i l m a c u r a A l i s a K o v a l e n k o , c h e r a c c o n t a l e s t o r i e d e l l e d o l o r o s e e s p e r i e n z e d i s e i d o n n e s t r a o r d i n a r i e s o p r a v v i s s u t e a v i o l e n z e s e s s u a l i .